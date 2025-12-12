Live TV

Până la ce dată va fi reținută contribuția de 10% la sănătate (CASS) din pensiile românilor

Plata CASS pentru pensii. Foto Getty Images
De la 1 august 2025, românii cu pensii mai mari de 3.000 de lei au deja dedusă contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) din venitul lunar, însă această obligație este temporară. Potrivit cadrului fiscal actual, reținerea se aplică doar sumei care depășește plafonul legal și va rămâne valabilă până la 31 decembrie 2027.

Legea nr. 141/2025, publicată în iulie 2025, reprezintă un pachet important de măsuri fiscal-bugetare în România, destinat consolidării finanțelor publice. Aceasta are un impact major în domeniul fiscal (noi cote TVA, impozit pe dividende, CASS pentru pensii), în educație (reorganizări, norme didactice) și în administrația publică. Prin lege s-au introdus modificări semnificative, care au intrat în vigoare imediat după publicare, de la începutul lunii august 2025.

Până când se reține contribuția CASS din pensia românilor

Începând de la 1 august 2025, asupra pensiilor mai mari de 3.000 lei se aplică contribuția de asigurări de sănătate de 10%. Suma datorată se calculează doar pentru partea care depășește plafonul și este reținută direct la sursă.

Prevederile referitoare la obligațiile fiscale privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru veniturile din pensii se aplică veniturilor aferente perioadei cuprinse între 1 august 2025 și 31 decembrie 2027.

Cine este scutit în continuare de de plata CASS

  • Bolnavii cu afecțiuni oncologice (pe durata tratamentului în cadrul programului național de oncologie);
  • Persoanele cu handicap pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare.;
  • Gravidele și lăuzele, dacă nu realizează venituri din cele prevazute la art. 155 din Codul fiscal;
  • Pensionarii pentru care nu există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (adică: pensionarii cu  pensii sub valoarea de 3.000 lei);
  • Persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
  • Copiii până la vârsta de 18 ani;
  • Tinerii de la 18-26 ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenți;
  • Tinerii de la 18-26 ani proveniți din sistemul de protecție a copilului, studenții doctoranzi, etc).

Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate curative derulate prin casele de asigurări de sănătate(cu excepția PNS oncologie) vor beneficia de servicii medicale, servicii conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate numai în cadrul respectivului program național în care este inclus.

Pentru a beneficia de alte servicii medicale, medicamente etc. decât cele specifice programului respectiv de sănătate, va fi necesară depunerea Declarației Unice D 212 și plata unei contribuții anuale de asigurări de sănătate (CASS). Pacienții cu afecțiuni oncologice vor beneficia de întregul pachet de servicii medicale de bază.

Cum poți deveni persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Persoanele care nu sunt angajate sau nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot asigura în sistemul de asigurări sociale dacă depun „Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (D212).

Calitatea de asigurat pentru această categorie de persoane se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii declaraţiei unice. Baza de calcul a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate este egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației.

Bază de calcul: 6 salarii minime brute pe economie la 1 ianuarie 2025, respectiv: 6 × 4.050 lei = 24.300 lei. Cota CASS aplicată de 10% (24.300 x 10%) = 2.430 lei anual pentru fiecare persoană neasigurată.

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată pentru fiecare persoană pentru care se exercită opțiunea, se efectuează în 2 tranșe după cum urmează:

  • a) 25% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declaraţiei prin care se exercită opţiunea;
  • b) 75% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui in care s-a exercitat opțiunea.

