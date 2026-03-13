Live TV

Până la ce vârstă pot beneficia copiii de pensie de urmaș. Cum se calculează suma primită lunar

Data publicării:
Pensia de urmaș. Foto Getty images
Pensia de urmaș. Foto Getty images
Din articol
Cine primește pensia de urmaș Cum se stabilește suma lunară Când poate solicita soţul supravieţuitor pensia de urmaş

Pensia de urmaș este una dintre principalele forme de sprijin financiar acordate copiilor care și-au pierdut unul dintre părinți. Acordarea acestui venit depinde însă de vârsta beneficiarilor și, în anumite cazuri, de statutul educațional al acestora. Totodată, suma primită lunar nu este fixă, ci se calculează ca procent din pensia pe care o primea sau ar fi putut să o primească părintele decedat, în funcție de numărul copiilor care primesc această prestație.

Reglementările privind pensia de urmaș fac parte din sistemul public de pensii și urmăresc să ofere un nivel minim de protecție socială copiilor rămași fără unul dintre susținătorii familiei.

Cine primește pensia de urmaș

Pensia de urmaș se acordă copiilor şi soţului supravieţuitor, în cazul decesului pensionarului sau a persoanei care îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. În această situație, copiii au dreptul la pensia de urmaș:

  • până la vârsta de 16 ani;
  • până la împlinirea vârstei de 26 de ani (fără a depăşi această vârstă) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora (liceu, facultate etc);
  • pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă invaliditatea, dovedită prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile de mai sus (respectiv dacă aceasta a apărut înainte de 16 ani sau în perioada studiilor (până la 26 ani).

La împlinirea vârstei de 16 ani, copiii trebuie să prezinte adeverința școlară.

În termen de 10 zile de la data începerii fiecărui an şcolar/universitar, copiii trebuie să depună la casa de pensii adeverință din care să rezulte că urmează cursurile anului școlar în curs. Dacă studentul termină studiile sau renunță la ele înainte de 26 de ani, dreptul la pensia de urmaș încetează. 

Se poate cumula pensia de urmaș cu venituri de natură salarială?

Beneficiarii unei pensii de urmaș, pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie, indiferent de nivelul acestora. Copiii şi soţul supravieţuitor care au dreptul la o pensie proprie şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după susţinătorul decedat, pot opta pentru cea mai avantajoasă dintre acestea, plata drepturilor pentru care au optat efectuându-se cu luna următoare solicitării.

Cum se stabilește suma lunară

Pensia de urmaș se calculează ca procent din suma pe care o primea sau ar fi primit-o persoana decedată, iar procentul depinde de numărul urmașilor care au dreptul la pensie.

Cuantumul pensiei se stabileşte, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

  • pentru un singur urmaș - 50% din pensia susținătorului;
  • pentru 2 urmaşi - 75%;
  • pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%.

Această sumă nu se dă fiecăruia integral, ci reprezintă totalul care se împarte între toți copiii.

Exemplu ipotetic: Dacă părintele decedat avea pensie de 2.000 lei atunci: un copil va primi pensie de urmaș în cuantum de 1.000 lei, 2 copii vor primi 1.500 lei (suma se împarte între ei - fiecare copil primește 750 lei), iar 3 copii vor primi 2.000 lei (suma se împarte între ei).

În situația în care unul dintre copii își pierde dreptul , atunci pensia de urmaș se recalculează pentru ceilalți copii rămași. În cazul copiilor orfani de ambii părinţi, pensia de urmaş rezultă din însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Când poate solicita soţul supravieţuitor pensia de urmaş

Soţul supravieţuitor poate solicita pensia de urmaş în următoarele situații:

La împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieţii, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, situație în care cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Pe perioada în care este încadrat în gradul I sau II de invaliditate, prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, dacă:

  • Nu a împlinit vârsta standard de pensionare;
  • Durata căsătoriei a fost de cel puţin un an;
  • Dacă în această perioadă NU realizează venituri lunare în baza unui contract individual de muncă; în baza unui raport de serviciu; în funcţie electivă sau ca persoană numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului; ca membru cooperator într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii.

Ori dacă aceste venituri sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

În cazul în care decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, indiferent de durata căsătoriei, dacă nu a împlinit vârsta standard de pensionare și dacă NU realizează venituri lunare în baza unui contract individual de muncă/ în baza unui raport de serviciu/ în funcţii elective sau ca persoane numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, ca membru cooperator într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor susmenționate. (Ori dacă aceste venituri sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată.)

Pe o perioadă de 6 luni de la data decesului susținătorului, dacă nu se regăsește în situațiile enumerate mai sus și în această perioadă NU realizează venituri lunare în baza unui contract individual de muncă/ a unui raport de serviciu/ în funcţii elective sau ca persoane numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti. (Ori dacă aceste venituri sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată.)

În situația în care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, și dacă în această perioadă NU realizează venituri lunare în baza unui contract individual de muncă, în baza unui raport de serviciu/ în funcţii elective sau ca persoane numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, ca membru cooperator într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor susmenționate.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
5
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tineri la interviu pentru loc de munca
Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei de la stat. Care sunt condițiile
Ajutor de înmormântare 2026. Fotot Getty Images
Cât este ajutorul de deces în 2026 pentru pensionari și membrii familiei. Statul plătește suma în doar trei zile: Cine primește banii
Cât este alocația de plasament. Foto Getty Images
Alocația de plasament 2026: Cum sprijină statul copiii din sistemul de protecție specială
Tichete de masă în 2026. Foto Getty Images
Tichete de masă 2026: Cine poate primi beneficiul extrasalarial și cât valorează un bon pe zi
Tichetele de creșă 2026. Foto Getty Images
Tichete de creșă 2026: Cum pot obține părinții sprijin financiar. Suma maximă prevăzută lunar pentru serviciile educaționale
Recomandările redacţiei
sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cum a fost întocmit bugetul de stat pe 2026. Guvernul a publicat...
Middle East conflict
„Mâinile ascunse” ale lui Putin ar putea influența tacticile Iranului...
craiova pitesti
Fisuri adânci, denivelări și un adevărat pericol pentru șoferi: Cum...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Iranienii amenință cu...
Ultimele știri
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA. Amănuntul care a dat de gol armata americană
Cum poate fi protejată Strâmtoarea Ormuz: Iranul „se gândește la asta și se pregătește de zeci de ani”
China impune noi reglementări pentru minorități. Ce este legea „unității etnice” și ce spun criticii Beijingului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Care este vârsta unde se vede talentul unui copil și potențialul de a ajunge un mare fotbalist. Dezvăluirea...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
O pensionară de 83 de ani muncește cu jumăte de normă. Nu-i ajunge pensia. Are cancer și un fiu bolnav
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...