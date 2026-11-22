Paolo Bulgari, omul care a contribuit la transformarea celebrei case italiene de bijuterii Bvlgari într-unul dintre cele mai cunoscute branduri de lux din lume, a murit la vârsta de 89 de ani. Acesta a condus compania timp de mai multe decenii și a contribuit la extinderea afacerii de familie pe piețele internaționale. Familia a anunțat decesul sâmbătă, 21 noiembrie.

Paolo Bulgari a fost nepotul fondatorului companiei, Sotirios Voulgaris, și a făcut parte din familia care a dezvoltat brandul italian. S-a alăturat afacerii familiei în 1960, iar în 1984 a devenit președintele companiei, funcție pe care a ocupat-o în perioada de dezvoltare internațională a brandului.

În timpul conducerii sale, Bvlgari și-a extins activitatea dincolo de bijuterii, intrând și pe piețele ceasurilor, parfumurilor și accesoriilor de lux. Creațiile casei italiene au devenit cunoscute în întreaga lume și au fost purtate de numeroase personalități, printre care Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn și Sophia Loren.

Un moment important în istoria companiei a avut loc în 2011, când familia Bulgari a vândut afacerea grupului francez LVMH, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 3,7 miliarde de euro. În urma achiziției, Bvlgari a intrat în portofoliul unuia dintre cele mai mari grupuri de lux din lume.

După vânzarea companiei, Paolo Bulgari a continuat să fie implicat în proiecte sociale. În 2019, acesta a înființat, alături de soția sa, Fundația Paolo Bulgari, care sprijină educația și formarea profesională a tinerilor din cartierele defavorizate ale Romei.

Familia a anunțat decesul sâmbătă, 21 noiembrie. Ceremonia funerară este programată luni, 23 noiembrie, la Bazilica Santa Croce in Gerusalemme din Roma.

Editor : A.R.