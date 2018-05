Paradox românesc: Cu bani mai mulţi, dar mai săraci

Cresterea economiei, salariile mai mari şi blocurile construite pe fiecare teren lăsat liber nu înseamnă automat că populaţia o duce mai bine. România este ţara cu cea mai mare rată a angajaţilor aflaţi în risc de sărăcie din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, după plata datoriilor, oamenilor le mai rămân puţini bani din salariile înghiţite de inflaţie.

Datele Eurostat arată că România are cel mai ridicat nivel din UE când vine vorba de persoanele angajate aflate în risc de sărăcie, cu un procent de 18,9%. Este urmată de Grecia, cu 14% rată de risc şi Spania, cu 13%. Paradoxal, dacă ne uităm la cifre salariul minim a crescut anual din 2016 încoace, iar sectoare ale economiei precum cel auto sau IT au raportat constant majorări de lefuri. Economia a ţinut pasul până acum, dar începe să gâfâie sub povara inflaţiei. Aşa că buzunarele sunt brusc mai goale, deşi sumele primite lunar au crescut.

Alexandra Smedoiu - analist fiscal: „Peste 80 la sută din venitul unei gospodării se duce în cheltuieli curente, adică alimente şi celelalte costuri de subzistenţă.”

Rata şomajului este acum la minimul istoric – 4,5%, deci venituri ar fi. Dar, puţini sunt cei reuşesc să pună vreun leu deoparte pentru că banii nu mai au valoare.

Tot datele europene arată că, la noi, cei mai bogaţi cetăţeni au venituri de 7 ori mai mari decât cei mai săraci.

FOTO: Shutterstock