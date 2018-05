Paradoxul rețelelor sociale: pot duce la singurătate. Care este primul semn că le folosim prea des

Ce-i prea mult strică, spune o vorbă, şi este perfect adevarată dacă ne gândim la social media. Reţelele de socializare ne ajută să fim în legătură unii cu alţii, să descoperim oameni interesanţi şi locuri noi, dar psihologii ne atrag atenţia că din ce în ce mai multe persoane ajung la dependenţă.

„Cred că încercăm să ne rupem de realitate. La fel că la orice dependență, și dependență de social media este o dependență prin care ne rupem de ceea ce trăim în prezentul cotidian”, spune Alina Ciupercovici, psihoterapeut specializat în tratarea adicţiilor.

Alina Ciupercovici este psihoterapeut specializat în adicții. La clinica ei din Suceava ajung din ce în ce mai mulți părinți îngrijorați.

„Vin și ne spun: fiul sau fiica mea nu mai socializează, nu mai iese afară, stă tot timpul închisă în camera pe calculator și își dau seama că ceva se întâmplă”, spune Alina Ciupercovici, psihoterapeut specializat în tratarea adicţiilor.

„Dependența aceasta de comunicare, care este o falsă comunicare într-un fel, este o comunicare de suprafață care nu atinge dimensiunile profunde ale personalității”, explică Aurora Liiceanu, psiholog.

Jumătate dintre români stau pe Facebook, iar în ultima vreme prinde din ce în ce mai mult teren Instagram. Numărul celor care au cont pe această rețea tocmai a depășit un milion în luna martie și este de 11 ori mai mare decât în aceeași luna a anului 2014.

Jurnalista Digi24 Iulia Ionescu este foarte activă pe rețelele de socializare. O ajută să fie la curent cu noutățile, dar și să găsească oameni interesanți pentru materialele pe care le face. Și-a dat, însă, seama că stătea chiar și 4 ore pe zi pe social media. Cum a ajuns la un echilibru?

„În momentul de față eu am toate notificările oprite pe telefon. Am notificările pornite doar la Whats App, pentru că mă ajută să păstrez legătură cu colegii mei mai ales la serviciu, dar în rest le opresc și întru pe Facebook, Instagram și orice altă rețea de socializare doar atunci când am nevoie”, spune Iulia Ionescu, jurnalistă Digi24.

Există și aplicații pe care putem seta o limita de timp petrecut pe telefon, iar dacă o depășim vom primi notificare. Una dintre ele se numește Moment, dar această opțiune costă 20 de lei. O altă varianta este să va uitați direct în telefon. Puteți vedea cât ați folosit fiecare aplicație, doar că nu există posibilitatea să primiți notificare dacă stați prea mult.

„Unde trebuie să intrăm? Settings, la battery, în limba română baterie și vedem exact aplicațiile pe care le avem în telefonul mobil și putem vedea... Da, eu am stat 16 minute pe Instagram, în ultimele 24 de ore”, afirmă Iulia Ionescu, jurnalist Digi24.

„Este nevoie să se facă diferența între a fi în pas cu noutățile și a fi conectat și nevoia compulsivă de a fi acolo. Ce se întâmplă dacă nu întru pe Instagram astăzi”, spune Alina Ciupercovici, psihoterapeut specializat în tratarea adicţiilor.

Dependența de rețelele de socializare poate duce, paradoxal, la singurătate, dar și la anxietate sau chiar depresie. În plus, aceste persoane sunt mai sedentare și astfel crește riscul de a avea probleme cu greutatea.