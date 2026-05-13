Parcarea ilegală îi poate costa scump pe români în 2026. Ce sancțiuni riscă șoferii care își lasă mașina în locuri interzise

Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să își lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocajele create în trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1.000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor.

Legislația rutieră din România prevede sancțiuni clare pentru oprirea și staționarea neregulamentară. Regulile sunt stabilite prin OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și prin HG nr. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului Rutier.

Ce înseamnă parcare ilegală

Conform Codului Rutier, parcarea ilegală presupune oprirea sau staționarea unui autovehicul într-un loc în care acest lucru este interzis prin lege, indicatoare sau marcaje rutiere. Legislația face diferența între oprire și staționare: oprirea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pentru cel mult cinci minute, în timp ce staționarea presupune depășirea acestui interval.

Chiar și o oprire de scurtă durată poate fi considerată contravenție dacă este efectuată într-o zonă în care legea interzice acest lucru; mașinile lăsate neregulamentar pot reduce vizibilitatea în trafic și pot crea situații periculoase pentru ceilalți participanți la circulație.

Unde este interzisă oprirea mașinii

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier stabilește mai multe situații în care oprirea este interzisă precum:

Pe trecerile de pietoni sau la mai puțin de 25 m înaintea acestora;

În stațiile de transport public (autobuz, tramvai);

Pe trotuare, dacă nu există marcaje speciale și dacă nu se lasă cel puțin 1 m pentru pietoni;

În zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă”;

Pe trecerile la nivel cu calea ferată și la mai puțin de 50 m înainte și după acestea;

Pe poduri, pasaje denivelate, viaducte sau sub acestea;

În curbe sau alte zone cu vizibilitate redusă sub 50 m;

În intersecții, inclusiv sensuri giratorii, precum și în zonele de preselecție marcate;

Pe piste pentru bicicliști sau pe benzile rezervate anumitor categorii de vehicule;

În locurile unde depășirea vehiculului este interzisă.

În ce situații staționarea devine contravenție

Staționarea este interzisă în toate locurile unde oprirea nu este permisă, dar și în alte zone prevăzute expres de legislație. Printre acestea se numără:

În zona de acțiune a indicatorului „Staționarea interzisă”;

Pe drumuri publice cu lățime mai mică de 6 m;

În dreptul căilor de acces care deservesc proprietăți private;

Pe pante sau rampe, în locurile unde este instalat indicatorul „Staționare alternantă”;

Pe trotuare, dacă nu se lasă cel puțin 1 m pentru pietoni;

În locuri în care blocarea vehiculelor poate afecta siguranța sau vizibilitatea participanților la trafic.

Șoferii riscă sancțiuni și dacă își lasă mașinile pe spații verzi, pe trotuare neamenajate ori pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități fără a avea autorizație. Totodată, parcarea pe pistele pentru biciclete sau în fața acceselor destinate pompierilor și ambulanțelor este considerată abatere gravă și poate duce la ridicarea vehiculului.

Ce amenzi riscă șoferii pentru parcare ilegală în 2026

Valoarea sancțiunilor este calculată în funcție de punctul-amendă, care în 2026 este de 202,5 lei. Pentru oprirea neregulamentară, șoferii pot primi amenzi din clasa I de sancțiuni, între 405 și 607,5 lei.

În cazul staționării ilegale, amenda poate ajunge la clasa a II-a de sancțiuni, respectiv între 810 și 1.012,5 lei, iar autoritățile pot decide și ridicarea mașinii. În anumite situații, cum este ocuparea trotuarelor fără respectarea condițiilor prevăzute de lege, sancțiunile pot depăși 1.200 de lei.

Cine poate aplica amenzi și când poate fi ridicată mașina

Sancțiunile pentru oprirea sau staționarea neregulamentară pot fi aplicate atât de polițiștii rutieri, cât și de polițiștii locali care au atribuții în domeniul circulației. În cazul în care un vehicul blochează traficul, accesul către proprietăți sau intervenția autospecialelor de urgență, autoritățile pot dispune ridicarea acestuia.

Mașina este transportată într-un spațiu special amenajat de administrația locală sau de administratorul drumului public, iar proprietarul o poate recupera doar după achitarea taxelor de ridicare, transport și depozitare, la care se adaugă amenda contravențională.

Cum pot fi plătite amenzile și care sunt termenele de prescripție

Șoferii sancționați pentru parcare ilegală pot achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, potrivit legislației contravenționale. Plata poate fi făcută online, la ghișeele administrațiilor locale sau prin unitățile bancare autorizate.

Legea stabilește și termene clare privind prescripția sancțiunilor. Dacă procesul-verbal nu este întocmit în termen de șase luni de la săvârșirea faptei, aplicarea amenzii se prescrie. În același timp, dacă documentul nu este comunicat contravenientului în maximum două luni de la aplicarea sancțiunii, aceasta nu mai poate fi executată.

În ceea ce privește executarea silită, autoritățile fiscale pierd dreptul de a recupera sumele rezultate din amenzi dacă nu inițiază procedurile legale în termen de cinci ani de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost aplicată sancțiunea.

