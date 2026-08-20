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Parcul Izvor din București și-ar putea schimba numele în „Nadia Comăneci”

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parc izvor bucuresti
Foto: Profimedia
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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a propus, joi, consilierilor generali să analizeze oportunitatea modificării numelui Parcului Izvor în Parcul „Nadia Comăneci”. El a menţionat că solicitarea a venit din partea Comitetului Olimpic Român, în contextul împlinirii a 50 de ani de când sportiva a obţinut prima notă de zece din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Ciucu a propus dezbateri pe acest subiect între liderii grupurilor politice.

„Sunt oameni care îşi doresc acest lucru. Sunt alţi oameni care, poate, sunt mai conservatori şi nu îşi doresc, dar cu siguranţă faptul că anul acesta Comitetul Olimpic Român a celebrat-o pe Nadia Comăneci aşa cum a făcut-o pentru mine a însemnat foarte mult. Şi cred că şi pentru Bucureşti. Nadia Comăneci a locuit o bună parte, din momentul în care era sportivă activă, în Bucureşti”, a spus Ciucu, citat de News.ro.

Precizările au fost făcute după ce CGMB a aprobat o hotărâre în baza căruia Municipalitatea bucureşteană şi Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea (ABAAV) urmează să colaboreze pentru derularea de proiecte de amenajare a malurilor şi albiei râului Dâmboviţa.

Cele două instituţii urmează să colaboreze în vederea planificării şi derulării de proiecte comune de intervenţie tehnică, amenajare, reabilitare, ecologizare şi regenerare urbană a malurilor şi albiei râului Dâmboviţa, pe sectorul care străbate Capitala.

Sunt vizate: regenerarea spaţiilor verzi şi albastre (maluri, albii, cursuri de apă, zone limitrofe), în conformitate cu principiile infrastructurii ecologice urbane; reabilitarea şi modernizarea zonelor naturale cu valoare ecologică şi peisagistică cu respectarea regimului hidrologic natural; implementarea unor măsuri de adaptare la schimbările climatice şi de reducere a amprentei de carbon, prin aplicarea de soluţii bazate pe natură; contribuţii active la atingerea obiectivelor asumate prin iniţiativa "100 de oraşe neutre din punct de vedere climatic".

Editor : A.P.

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