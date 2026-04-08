Părinții copiilor cu sindrom Down sau tulburări autiste vor primi sprijin psihologic gratuit. Legea a trecut de Parlament

Data publicării:
Sad couple listening to a marriage counselor during a therapy sitting on a sofa at home
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Camera Deputaților a votat, miercuri, o lege care propune măsuri de sprijin pentru părinții şi tutorii legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist. Mai exact, aceștia vor beneficia de consiliere psihologică, costurile fiind decontate de la bugetul de stat. 

Proiectul de lege prevede acordarea de servicii medicale, servicii de consiliere psihologică pentru părinţi ori tutori legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist, în unităţi de specialitate, servicii de îngrijiri paliative şi servicii conexe actului medical pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, potrivit Agerpres.

Cu alte cuvinte, părinții ori tutorii legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist pot beneficia de servicii de consiliere psihologică, cu decontare integrală din fondurile asigurărilor sociale de sănătate.

„Sunt părinţi care duc o bătălie zilnică pe mai multe fronturi, (...) care au nevoie de sprijin. Prin proiectul adoptat se va acorda terapie psihologică părinţilor acestor copiii cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist", a transmis deputata Raluca Turcan în plenul Camerei Deputaților, miercuri.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a transmis că proiectul este unul bun, dar nu ar fi bani pentru aplicarea acestuia:

„Sper că la anul, când se negociază bugetul CNAS, să avem bani ca această lege să fie pusă în practică şi părinţii să aibă un sprijin".

Camera Deputaților este camera decizională, iar legea merge acum la președinte pentru promulgare.

Editor : A.G.

