Live TV

Video Părinții singuri ar putea primi zile în plus de concediu. Proiectul a trecut de Senat

Data publicării:
Zile libere pentru părinți. Foto Getty Images
Zile libere pentru părinți. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Aproximativ 160.000 de familii monoparentale în România Proiectul mai trebuie votat de Camera Deputaților

Părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de trei zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Senatul a adoptat proiectul de lege, însă pentru a intra în vigoare acesta trebuie să fie aprobat și de Camera Deputaților, care este for decizional.

Părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de trei zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Senat și urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este for decizional.

Proiectul a fost adoptat de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Dacă va fi aprobat și de Camera Deputaților, părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de 23 de zile de concediu de odihnă pe an, față de minimum 20 de zile, cât prevede în prezent legislația.

Măsura vizează părinții care își cresc singuri copiii și urmărește acordarea unui număr suplimentar de zile libere pentru această categorie de salariați.

Aproximativ 160.000 de familii monoparentale în România

Datele Institutului Național de Statistică arată că, în 2025, în România existau aproximativ 160.000 de familii formate dintr-un singur părinte și unul sau mai mulți copii.

În aproximativ 85% dintre aceste familii, părintele care își crește singur copiii este mama.

Inițiatorii proiectului susțin că părinții din familiile monoparentale se confruntă cu responsabilități suplimentare, deoarece trebuie să asigure singuri atât îngrijirea copiilor, cât și susținerea financiară a familiei.

Acordarea celor trei zile suplimentare de concediu ar reprezenta, potrivit proiectului, o măsură de sprijin pentru acești părinți, oferindu-le mai mult timp pentru îngrijirea copiilor și pentru rezolvarea responsabilităților familiale.

Proiectul mai trebuie votat de Camera Deputaților

Adoptarea proiectului de către Senat nu înseamnă însă că măsura a intrat în vigoare.

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz. Doar după parcurgerea etapelor parlamentare și promulgarea legii de către președintele României, dacă proiectul va fi adoptat în forma necesară, prevederile ar putea deveni aplicabile.

În forma propusă, părinții din familiile monoparentale ar urma să primească trei zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an, peste numărul minim de 20 de zile prevăzut de legislația muncii.

Citește și: Proiectul privind uniformele școlare obligatorii a fost adoptat de Senat

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
2026-09-21-2255
3
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
Călin Georgescu.
4
Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au încredere în justiţie...
Cum au numit-o italienii pe Sarah Rizea, tânăra cu origini românești care a câștigat Miss Italia 2026
Digi Sport
Cum au numit-o italienii pe Sarah Rizea, tânăra cu origini românești care a câștigat Miss Italia 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
uniforma scolara
Paradoxul uniformelor școlare: obligatorii, însă doar pe hârtie. Ce spun elevii, părinții și profesorii despre proiectul controversat
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Preşedintele Senatului: „Desemnarea unui premier ar trebui să aibă loc astăzi. România nu mai poate prelungi interimatul”
elevi captura digi24
„Bursa de prezență”, un proiect de lege controversat care ar putea modifica alocațiile copiilor. Cine pierde și cine primește mai mult
bancnote scoase din portofel
Românii vor putea avea mai mulți bani la pensie, pe model american. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
bolnav pacient spital pat gettyimages
Deputații britanici au respins un proiect de legalizare a morţii asistate. Doi din trei britanici susțin legea
Recomandările redacţiei
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureșan a discutat cu liderii UDMR despre programul de...
baza militara americana sua avion de vanatoare groenlanda
Ce prevede acordul istoric privind Groenlanda: noi baze militare...
nicusor dan
Nicușor Dan, la CNN: Nu e foarte probabil ca Rusia să atace o țară...
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron îndeamnă lumea să „rămână fermă” în fața „legii...
Ultimele știri
Percheziții în trei județe: sunt vizați 18 suspecți care ar deține ilegal arme și muniții letale
Avertismentul ambasadorului Chinei în SUA înainte de summitul Xi Jinping - Donald Trump: „Cele patru linii roșii nu pot fi contestate”
Prințul Harry intenționează să realizeze un documentar despre mama sa, prințesa Diana, la 30 de ani de la moartea acesteia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
Scandalul de la Asia Express a atins dimensiuni penale! Maurice Munteanu, amenințat cu moartea de iubitul...
Fanatik.ro
Giovanni Becali pariază pe un puști de 19 ani: „Va fi viitorul naționalei României”
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
„Mai este el cine era ca antrenor?” Ștefan Beldie, întrebare dură după revenirea lui Reghecampf la FCSB
Adevărul
Cristian Pîrvulescu critică „spectacolul” din jurul lui Georgescu: „DIICOT nu trebuie să se joace”
Playtech
Ce valoare mai au banii vechi găsiți în sertare. Unele bancnote pot fi schimbate, altele pot interesa...
Digi FM
Ai făcut armata? Perioada poate conta la pensie. Câte puncte primești pentru stagiul militar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Leonard Doroftei a slăbit 15 kilograme cu un singur aliment: ”Atât”
Pro FM
Dakota Johnson, declarație cu subînțeles despre muzicieni, după ce a fost surprinsă cu MGK: „Îmi plac”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
Marile viaducte așteptate în 2026. Cum arată structurile record construite pe autostrăzile Transilvania și...
Newsweek
Casa de Pensii are 18 membri în Consiliul de Administrație. Fiecare încasează 1.000 lei pe 2 ore de muncă
Digi FM
Călin Georgescu plănuia să cumpere o casă cu anexe "pentru servitori", în Toscana: "Nu tre' să știe nimeni"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce poate crește riscul de cancer de sân între 30 și 50 de ani. Doi factori asupra cărora putem interveni
Digi Animal World
Reacția unei pisici vagaboande după ce a fost numită „urâtă”. Imaginile sunt virale: „Ce divă!”
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...