Părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de trei zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Senatul a adoptat proiectul de lege, însă pentru a intra în vigoare acesta trebuie să fie aprobat și de Camera Deputaților, care este for decizional.

Părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de trei zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Senat și urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este for decizional.

Proiectul a fost adoptat de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Dacă va fi aprobat și de Camera Deputaților, părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de 23 de zile de concediu de odihnă pe an, față de minimum 20 de zile, cât prevede în prezent legislația.

Măsura vizează părinții care își cresc singuri copiii și urmărește acordarea unui număr suplimentar de zile libere pentru această categorie de salariați.

Aproximativ 160.000 de familii monoparentale în România

Datele Institutului Național de Statistică arată că, în 2025, în România existau aproximativ 160.000 de familii formate dintr-un singur părinte și unul sau mai mulți copii.

În aproximativ 85% dintre aceste familii, părintele care își crește singur copiii este mama.

Inițiatorii proiectului susțin că părinții din familiile monoparentale se confruntă cu responsabilități suplimentare, deoarece trebuie să asigure singuri atât îngrijirea copiilor, cât și susținerea financiară a familiei.

Acordarea celor trei zile suplimentare de concediu ar reprezenta, potrivit proiectului, o măsură de sprijin pentru acești părinți, oferindu-le mai mult timp pentru îngrijirea copiilor și pentru rezolvarea responsabilităților familiale.

Proiectul mai trebuie votat de Camera Deputaților

Adoptarea proiectului de către Senat nu înseamnă însă că măsura a intrat în vigoare.

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz. Doar după parcurgerea etapelor parlamentare și promulgarea legii de către președintele României, dacă proiectul va fi adoptat în forma necesară, prevederile ar putea deveni aplicabile.

În forma propusă, părinții din familiile monoparentale ar urma să primească trei zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an, peste numărul minim de 20 de zile prevăzut de legislația muncii.

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Editor : C.A.