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Parlamentul a adoptat legea care garantează dreptul femeilor la însoțitor în timpul nașterii, în spitalele publice și private

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Burta unei femei gravide.
 Foto: Getty Images
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Din articol
Dreptul la însoțitor și protejarea intimității Nou-născutul nu va fi separat de mamă fără un motiv justificat

Femeile însărcinate vor avea dreptul la un însoțitor pe tot parcursul travaliului și al nașterii, precum și la respectarea intimității și a demnității în maternitățile publice și private. Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege inițiat de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, care modifică Legea drepturilor pacientului. Legea merge la promulgare.

„Prea multe femei din România au născut singure, în timp ce partenerii lor așteptau pe hol. De acum, dreptul la un însoțitor și la intimitate nu mai depinde de regulamentul fiecărui spital”, a declarat senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, potrivit comunicatului de presă al USR.

Aceasta a precizat că proiectul a pornit de la mărturiile femeilor care au vorbit despre experiențele lor din maternități și a subliniat că adoptarea legii de către toate partidele arată că „demnitatea unei femei care naște nu are culoare politică”.

Dreptul la însoțitor și protejarea intimității

Potrivit proiectului adoptat, femeile însărcinate vor avea dreptul la respectarea demnității și a vieții private pe durata sarcinii, a travaliului, a nașterii și până la externare.

Maternitățile publice și private vor fi obligate să adopte măsuri organizatorice și tehnice pentru protejarea intimității pacientelor, inclusiv prin asigurarea separării vizuale, acolo unde este necesar.

De asemenea, femeile vor putea fi însoțite de o persoană aleasă de ele pe tot parcursul travaliului, al nașterii și al transferului între unități medicale, cu respectarea normelor de igienă, a regulilor epidemiologice și a cerințelor de siguranță medicală.

Nou-născutul nu va fi separat de mamă fără un motiv justificat

Proiectul prevede și dreptul nou-născutului de a nu fi separat de mamă, cu excepția situațiilor justificate de motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau de forță majoră.

În plus, unitățile sanitare vor trebui să organizeze îngrijirea postnatală astfel încât să favorizeze contactul precoce dintre mamă și copil, inițierea alăptării și găzduirea lor împreună în aceeași cameră („rooming-in”), în condiții de siguranță medicală.

Pe 24 august, Senatul a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, iar votul de astăzi al Camerei a fost decizional, însă noile prevederi vor deveni aplicabile după promulgarea legii de către președintele României.

Editor : Ana Petrescu

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