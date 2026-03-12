Live TV

Pasaje subterane și drumuri lărgite, proiectele pe care Negoiță le vrea în Sectorul 3. Ciucu: „Fac parte și din viziunea PMB”

Data publicării:
ciucu si negoita
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit joi cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit joi cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, pentru a discuta despre proiecte de infrastructura rutieră, precum lărgirea căii Dudești sau realizarea unui pasaj subteran care să rezolve blocajele din intersecțiile șoselei Mihai Bravu cu calea Vitan.

„În seria de întâlniri de lucru pe care le țin în acestă perioadă, astăzi m-am întâlnit cu Robert Negoita primarul Sectorului 3. Ideea este să ne compatibilizăm viziunile și să stabilim ce facem mai departe, acolo unde suntem compatibil pentru ca lucrurile să se miște. Unde nu suntem compatibili, le punem deoparte și le discutăm până ne armonizăm. Primarul Sectorului 3 este axat în principal pe proiecte care țin de infrastructura rutieră,” a anunțat Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.

Printre proiectele dorite de primarul Sectorului 3 se numără și realizarea unui pasaje care să rezolve aglomerația în intersecția bulevardelor Camil Ressu și Nicolae Grigorescu și în intersecțiile șoselei Mihai Bravu cu calea Vitan, calea Dudești și strada Baba Novac.

„Suntem de acord, că odată ce vom finaliza PUZ-ul inițiat de PMB pentru inelul median din estul Bucureștiului, Sectorul 3 să își asume realizarea unui pasaj denivelat în intersecția bulevardelor Camil Ressu și Nicolae Grigorescu, pasaj realizat cu scopul decongestionării traficului pe inelul median.

Sectorul 3 ține mult la realizarea unui pasaj subteran de-a lungul inelului principal, care să rezolve blocajele din intersecțiile șoselei Mihai Bravu cu calea Vitan, calea Dudești și strada Baba Novac. Am întors proiectul pe toate fețele, i-am căutat punctele tari, dar și pe cele slabe, iar cele tari mi se par predominante. Aici nu vor începe lucrările până ce PMB nu va finaliza lucrările la rețeaua de termoficare, dar am decis să facem studiile urbanistice necesare,” precizează primarul capitale.

De asemenea, lărgirea căii Dudești la două benzi pe sens se află pe lista proiectelor dezbătute joi.

„Sectorul 3 își asumă lărgirea căii Dudești la două benzi pe sens, între șoseaua Mihai Bravu și bulevardul Burebista – prin acest proiect se reduc blocajele din intersecția cu șoseaua Mihai Bravu și se scurtează semnificativ timpul de staționare a tramvaiului în trafic. Aici noi, PMB execuăm deja linia de tramvai. Am dat deja ordinul de începere.

PMB își asumă proiectul de lărgire a inelului median între șoseaua Giurgiului și bulevardul Basarabia, astfel încât să introducem și linie de tramvai.

Sectorul 3 își asumă realizarea unui pasaj pietonal subteran în zona Laminor, care să permită pietonilor ce vin cu metroul să ajungă direct în stația de autobuz și la Hala Laminor. PMB reabilitează linia de tramvai din intersecție, astfel că cele două instituții vor coordona lucrările,” spune Ciprian Ciucu.

„Sectorul 3 își asumă realizarea unui pasaj pietonal subteran care să lege stația de metrou Titan cu zona de locuit de peste drum.

A fost nevoie să ne compatibilizăm viziune pentru PUZ de sistematizare a zonei neconstruite dintre bulevardul Pallady și strada Lunca Cetății, demarat de S3. Noi am cerut accent cu accent pe locuire de calitate, utilități dimensionate corect și zone stabilite clar PENTRU ȘCOLI și PARC și alte funcțiuni publice.

Am discutat și despre proiectul de regenerare și reconfigurare a Splaiului Independenței, pentru punerea în valoare a zonei de promenadă de lângă râul Dâmbovița – și Sectorul 3 se alătură proiectului demarat de PMB. L-am rugat pe Robert Negoiță să proiecteze proiectul ținând cont deja de viziunea noastră și să includă temele de proiectare și elementele pe care deja le-am discutat cu Teodor Frolu,” precizează Ciucu.

„E drept, multă infrastructură rutieră, dar mare parte din ea deja face parte și din viziunea PMB care a pregătit un PUZ pentru inelul median. Sunt proiecte utile, important este să găsim soluții și nu să ne blocăm unii pe alții, doar așa de flori de măr. Hai să le facem,” adugă primarul Capitalei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
atac cu rachete ucraina
5
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Ciucu cere Poliției Locale să verifice plata taxei de acces în centru pentru mașinile de mare tonaj și anunță sancțiuni mai mari
palatul dacia romania
Palatul Dacia - România, din centrul vechi al Capitalei, viitoarea Pinacotecă a Bucureștiului, va fi consolidat și modernizat
oameni pe strada
Sondaj: Câtă încredere au românii în liderii politici. George Simion, pe primul loc. Care e situația pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
Propunerea care a stârnit nemulțumiri în ședința Coaliției: primarii din țară să susțină datoriile Bucureștiului. Ce și-au spus liderii
ciprian ciucu george tuta
Ciucu a început seria întâlnirilor cu primarii de sector pentru proiecte comune. Prima discuție a avut-o cu edilul Sectorului 1
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
Ilie Bolojan a anunțat adoptarea legii bugetului și creșterea...
INSTANT_DECLA_ZELENSKI_NICUSOR_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina. Documentele...
Drivers Cross European Borders To Queue For Cheap Fuel
Guvernul a aprobat prelungirea ajutorului pentru transportatori...
nicusor dan
Nicușor Dan atacă frontal Ungaria pentru că se opune împrumutului UE...
Ultimele știri
Accident grav pe DN 1: O fetiţă şi un bărbat au murit într-o coliziune în care au fost implicate două mașini și un camion
Manole anunță că salariul minim brut crește la 4.325 lei, din 1 iulie 2026. Guvernul a aprobat Hotărârea
Cehia și-a redus bugetul pentru apărare. Reacție dură a ambasadorului SUA la NATO: „Fără scuze, fără excepţii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Diletta Leotta a făcut o mărturie unică despre relația cu soțul său, Loris Karius. Spune că e ”un vulcan” în...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu profesorii care sunt depistați cu probleme psihice, după evaluarea psihiatrică obligatorie...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...