Pasaje subterane și drumuri lărgite, proiectele pe care Negoiță le vrea în Sectorul 3. Ciucu: „Fac parte și din viziunea PMB”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit joi cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, pentru a discuta despre proiecte de infrastructura rutieră, precum lărgirea căii Dudești sau realizarea unui pasaj subteran care să rezolve blocajele din intersecțiile șoselei Mihai Bravu cu calea Vitan.

„În seria de întâlniri de lucru pe care le țin în acestă perioadă, astăzi m-am întâlnit cu Robert Negoita primarul Sectorului 3. Ideea este să ne compatibilizăm viziunile și să stabilim ce facem mai departe, acolo unde suntem compatibil pentru ca lucrurile să se miște. Unde nu suntem compatibili, le punem deoparte și le discutăm până ne armonizăm. Primarul Sectorului 3 este axat în principal pe proiecte care țin de infrastructura rutieră,” a anunțat Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.

Printre proiectele dorite de primarul Sectorului 3 se numără și realizarea unui pasaje care să rezolve aglomerația în intersecția bulevardelor Camil Ressu și Nicolae Grigorescu și în intersecțiile șoselei Mihai Bravu cu calea Vitan, calea Dudești și strada Baba Novac.

„Suntem de acord, că odată ce vom finaliza PUZ-ul inițiat de PMB pentru inelul median din estul Bucureștiului, Sectorul 3 să își asume realizarea unui pasaj denivelat în intersecția bulevardelor Camil Ressu și Nicolae Grigorescu, pasaj realizat cu scopul decongestionării traficului pe inelul median.

Sectorul 3 ține mult la realizarea unui pasaj subteran de-a lungul inelului principal, care să rezolve blocajele din intersecțiile șoselei Mihai Bravu cu calea Vitan, calea Dudești și strada Baba Novac. Am întors proiectul pe toate fețele, i-am căutat punctele tari, dar și pe cele slabe, iar cele tari mi se par predominante. Aici nu vor începe lucrările până ce PMB nu va finaliza lucrările la rețeaua de termoficare, dar am decis să facem studiile urbanistice necesare,” precizează primarul capitale.

De asemenea, lărgirea căii Dudești la două benzi pe sens se află pe lista proiectelor dezbătute joi.

„Sectorul 3 își asumă lărgirea căii Dudești la două benzi pe sens, între șoseaua Mihai Bravu și bulevardul Burebista – prin acest proiect se reduc blocajele din intersecția cu șoseaua Mihai Bravu și se scurtează semnificativ timpul de staționare a tramvaiului în trafic. Aici noi, PMB execuăm deja linia de tramvai. Am dat deja ordinul de începere.

PMB își asumă proiectul de lărgire a inelului median între șoseaua Giurgiului și bulevardul Basarabia, astfel încât să introducem și linie de tramvai.

Sectorul 3 își asumă realizarea unui pasaj pietonal subteran în zona Laminor, care să permită pietonilor ce vin cu metroul să ajungă direct în stația de autobuz și la Hala Laminor. PMB reabilitează linia de tramvai din intersecție, astfel că cele două instituții vor coordona lucrările,” spune Ciprian Ciucu.

„Sectorul 3 își asumă realizarea unui pasaj pietonal subteran care să lege stația de metrou Titan cu zona de locuit de peste drum.

A fost nevoie să ne compatibilizăm viziune pentru PUZ de sistematizare a zonei neconstruite dintre bulevardul Pallady și strada Lunca Cetății, demarat de S3. Noi am cerut accent cu accent pe locuire de calitate, utilități dimensionate corect și zone stabilite clar PENTRU ȘCOLI și PARC și alte funcțiuni publice.

Am discutat și despre proiectul de regenerare și reconfigurare a Splaiului Independenței, pentru punerea în valoare a zonei de promenadă de lângă râul Dâmbovița – și Sectorul 3 se alătură proiectului demarat de PMB. L-am rugat pe Robert Negoiță să proiecteze proiectul ținând cont deja de viziunea noastră și să includă temele de proiectare și elementele pe care deja le-am discutat cu Teodor Frolu,” precizează Ciucu.

„E drept, multă infrastructură rutieră, dar mare parte din ea deja face parte și din viziunea PMB care a pregătit un PUZ pentru inelul median. Sunt proiecte utile, important este să găsim soluții și nu să ne blocăm unii pe alții, doar așa de flori de măr. Hai să le facem,” adugă primarul Capitalei.

Editor : A.P.