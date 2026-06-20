Pasajul Basarab intră, oficial, în reparații. Circulația rutieră și transportul public în zonă vor fi afectate câteva luni

Circulaţia rutieră şi transportul public în zona Pasajului Basarab din Capitală vor fi afectate începând de sâmbătă, 20 iunie, odată cu debutul lucrărilor de remediere a infrastructurii, informează Primăria Capitalei, potrivit Agerpres. Șoferii vor circula temporar pe câte o singură bretea, iar mai multe linii STB vor fi suspendate sau deviate pe durata intervențiilor.

În prima etapă, desfășurată între 20 și 29 iunie, lucrările vor fi concentrate exclusiv în zona liniilor de tramvai. Traficul rutier nu va fi afectat în această perioadă, însă linia de contact va fi scoasă de sub tensiune pentru ca lucrările să se poată executa în condiții de siguranță.

Ulterior, în perioada 29 iunie - 31 iulie, circulația rutieră va fi reorganizată. Șoferii vor folosi o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăveşti înspre Şos. Nicolae Titulescu şi invers.

„Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea şcolii şi revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului", precizează reprezentanții municipalității, potrivit Agerpres.

Din 20 iunie, vor fi suspendate liniile de tramvai 4 şi 11. În locul lor, STB înfiinţează linia 54, care va circula între Depou Alexandria - Zeţarilor - Şura Mare.

Totodată, linia 44 va circula cu un număr suplimentar de vehicule, iar linia 1 va fi deviată între Romprim - Piaţa Sudului - Dristor - Obor - Banu Manta, în ambele sensuri.

Schimbări vor apărea și pe linia 10, unde circulația va fi deviată, între Romprim - Piaţa Sudului - Piaţa Eroii Revoluţiei - Trafic Greu - 13 Septembrie - Ghencea (în ambele sensuri).

Pentru a facilita deplasarea călătorilor afectați de restricții, va fi introdusă linia navetă 610. Aceasta va circula între Primăria Sectorului 1 și Șoseaua Progresul, pe traseul Pasaj Basarab – Piața Leul – Piața Danny Huwe, cu întoarcere prin Panduri.

De la 1 septembrie, circulaţia tramvaielor revine la normal, dar vor mai avea loc intervenţii punctuale la Pasajul Basarab, astfel încât să fie gata până la sfârșitul anului.

Lucrările de remediere includ înlocuirea parapetului metalic degradat, a aparatelor de reazem care nu mai funcționează corespunzător și a rosturilor de dilatație.

De asemenea, va fi schimbat sistemul de colectare și evacuare a apei de pe pasaj. Intervențiile mai prevăd așternerea unui nou covor asfaltic, atât pe calea pasajului, cât și pe rampele de acces. Echipele vor efectua operațiuni de curățare prin sablare a suprafețelor din beton și metal, vor astupa fisurile identificate și vor aplica mortare speciale. Sunt prevăzute și lucrări de protecție anticorozivă, precum și măsuri pentru protejarea hobanelor.

Pe lista intervențiilor sunt incluse și refacerea marcajelor rutiere, reparații la panourile fonoabsorbante, dar și lucrări la scările rulante.

Primăria Capitalei a precizat, anterior, că pasajul nu a fost recepționat la termen și a ajuns „plin de rugină, degradat”, nesigur pentru pietoni şi şoferi, având fisuri la stâlpii din beton.

Pentru realizarea lucrărilor, în urma unei tranzacții extrajudiciare, pe șantier au revenit constructorii Astaldi, actualul Webuild, și FCC, companiile care au realizat proiectarea obiectivului. Acestea vor colabora cu Trustul de Clădiri Metropolitane și Energetica Servicii pentru derularea reparațiilor.

Editor : A.P.