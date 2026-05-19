Video Pasajul Basarab va intra în reparații pe timpul verii. Primarul Capitalei anunță că vor exista restricții de circulație

Pasajul Basarab văzut de sus Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Pasajul Basarab, ajuns o ruină după ce timp de 15 ani nu a fost recepționat, intră în această vară în reparații. Acum, structura de doi kilometri este plină de rugină și mizerie. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat la Digi24 că, în timpul lucrărilor, se va circula pe o singură bandă.

„În această vară vom avea inclusiv lucrări (...) la Podul Basarab. Nu a fost recepționat de 20 de ani. Împreună cu funcționarii pe care i-am găsit aici, i-am convins și mi-am asumat că trebuie să recepționăm această importantă lucrare de infrastructură. Problema a fost că, în lipsa recepției, nimeni n-a mai asigurat mentenanța. O parte din lucrare va fi suportată bugetar de Primărie și o parte va fi suportată de constructor. 

În această vară nu se va circula decât pe o bandă. Vor fi mai multe astfel de blocaje în trafic, dar lucrurile sunt atât de întârziate, încat avem doar aceste două opțiuni: să nu facem nimic, să pierdem banii sau să facem mult mai puțin și oricum să pierdem banii sau să fac apel la înțelegerea bucureștenilor, să aibă încredere că șantierele vor fi la timp finalizate”, a declarat Ciprian Ciucu. 

Pasajul Basarab a acumulat rugină în ultimii 15 ani. Curățenia lipsește în stația de tramvai. Panourile de informare sunt distruse complet, iar scările rulante nu funcționează. Structura de rezistență a fost afectată de umiditate. Pereții sunt afectați, există pete de coroziune pe traversele de fier, la rosturile din beton iar conductele de scurgere a apei s-au spart în mai multe locuri. 

Pasajul a fost dat în folosință în 2011, însă recepția nu a mai fost făcută. Aceasta a împiedicat întreținerea corespunzătoare iar multe componente s-au degradat. 

Construcția a costat 240 de milioane de euro. În vară încep lucrările de punere în siguranță, iar circulația va fi restricționată. O comisie de circulație va stabili săptămâna viitoare pe ce benzi se va bloca accesul pentru mașini. 

Reabilitarea va costa 20 de milioane de lei, sumă aprobată în Consiliul General al PMB. O altă parte urmează să fie plătită de constructor.  

Editor : A.C.

