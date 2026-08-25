Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis marți că Bucureștiul va avea un sistem de supraveghere format din mii de camere. Anunțul vine după ce Pasajul Basarab a fost vandalizat chiar în timpul lucrărilor de reabilitare. „Oamenii care au muncit să îl curețe trebuie să o ia de la capăt”, a subliniat Ciucu.

„Nu îmi făceam mari speranțe că Pasajul Basarb, aflat după mulți ani în reabilitare pentru a putea fi recepționat și administrat cum se cuvine, va rezista prea mult tagging-ului de proastă calitate.



Ei bine, nu a rezistat nici măcar până la finalizarea reparațiilor. Oamenii care au muncit să îl curețe trebuie să o ia de la capăt pentru că...

Camere vor fi. Nu se monteaza la bucată, ci un ca sistem de monitorizare cu mii de camere. Pentru a fi eficient dpdv economic. Acum lucrăm la studiul de fezabilitate, urmează proiectul tehnic,” a transmis Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.

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Circulația rutieră pe pasajul Basarab din București va fi redeschisă complet până la începutul lunii septembrie, iar lucrările de reparații vor continua până la finalul anului fără să afecteze traficul, potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei.

Editor : A.P.