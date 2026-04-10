Aproape jumătate dintre copiii români ai căror părinți muncesc în afara țării vor petrece anul acesta Paștele fără ei. Mulți părinți nu reușesc să ajungă acasă din cauza lipsei banilor, arată cel mai recent studiu Salvați Copiii. La mii de kilometri distanță, unul dintre doi copii rămași în țară, departe de părinți, devine mai temător și mai retras, atrag atenția experții, care spun și că aceștia se confruntă adesea cu sentimente de abandon, indiferent de vârstă. Maia, Ianis și Luca sunt doar trei dintre miile de copii care duc dorul părinților plecați la muncă peste hotare.

Maia are 10 ani și este un copil vesel. Cel mai mare vis al său este să aibă familia completă, măcar de Sărbători.

”Paștele e deja o bucurie, pentru că o am pe mama lângă mine, pe sora mea și că pot să îmi petrec timpul cu ele. Ce-mi lipsește?! Tata!”, spune Maia.

Tatăl Maiei este plecat în Franța de 6 ani. Vine în țară de două ori pe an, mai rar la Sărbători. Va lipsi și anul acesta.

„Este destul de greu, pentru că simt că nu pot să umplu tot golul acela la Sărbători, în preajma Sărbătorilor, când toți copiii au ambii părinți lângă ei și desfac cadourile împreună sau sărbătoresc sau sparg un ou de Paște împreună”, spune Paula Nechita, mama Maiei .

Ianis și Luca vor petrece Paștele, și anul acesta, doar cu bunica. Părinții sunt despărțiți, iar mama lor este plecată în Italia de 8 ani. I-a văzut în februarie și poate să mai vină acasă abia la vară.

„Cel mai tare mă doare că n-au avut parte de o familie. Fiica mea plânge, e foarte greu. De câte ori vorbesc, o întreabă când vine acasă”, mărturisește Ana Badea, bunica băieților.

Anul acesta, 45% dintre părinții care lucrează peste hotare nu vor putea veni de Paște în țară, arată un studiu realizat de organizația Salvați Copiii.

„Sunt sentimente de dor, sentimente de vinovăție. Copiii se confruntă cu sentimente de abandon, indiferent de vârstă”, explică Anca Stamin, coordonator programe „Salvați Copiii”.

Același studiu arată că aproape jumătate dintre copiii rămași acasă, departe de părinți, devin mai temători și mai retrași.

