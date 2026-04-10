Live TV

Video Paște departe de familie. Drama copiilor ai căror părinți muncesc peste hotare: „Se confruntă cu sentimente de abandon”

Data publicării:
Jumătate dintre copiii rămași acasă, departe de părinți, devin mai temători și mai retrași, arată studiul Salvați Copiii. Credit foto: Guliver/Getty Images

Aproape jumătate dintre copiii români ai căror părinți muncesc în afara țării vor petrece anul acesta Paștele fără ei. Mulți părinți nu reușesc să ajungă acasă din cauza lipsei banilor, arată cel mai recent studiu Salvați Copiii. La mii de kilometri distanță, unul dintre doi copii rămași în țară, departe de părinți, devine mai temător și mai retras, atrag atenția experții, care spun și că aceștia se confruntă adesea cu sentimente de abandon, indiferent de vârstă. Maia, Ianis și Luca sunt doar trei dintre miile de copii care duc dorul părinților plecați la muncă peste hotare.

Atenție! Informații care vă pot afecta emoțional! 

Maia are 10 ani și este un copil vesel. Cel mai mare vis al său este să aibă familia completă, măcar de Sărbători.

”Paștele e deja o bucurie, pentru că o am pe mama lângă mine, pe sora mea și că pot să îmi petrec timpul cu ele. Ce-mi lipsește?! Tata!”, spune Maia.

Tatăl Maiei este plecat în Franța de 6 ani. Vine în țară de două ori pe an, mai rar la Sărbători. Va lipsi și anul acesta.

„Este destul de greu, pentru că simt că nu pot să umplu tot golul acela la Sărbători, în preajma Sărbătorilor, când toți copiii au ambii părinți lângă ei și desfac cadourile împreună sau sărbătoresc sau sparg un ou de Paște împreună”, spune Paula Nechita, mama Maiei .

Ianis și Luca vor petrece Paștele, și anul acesta, doar cu bunica. Părinții sunt despărțiți, iar mama lor este plecată în Italia de 8 ani. I-a văzut în februarie și poate să mai vină acasă abia la vară.

„Cel mai tare mă doare că n-au avut parte de o familie. Fiica mea plânge, e foarte greu. De câte ori vorbesc, o întreabă când vine acasă”, mărturisește Ana Badea, bunica băieților.

Anul acesta, 45% dintre părinții care lucrează peste hotare nu vor putea veni de Paște în țară, arată un studiu realizat de organizația Salvați Copiii.

„Sunt sentimente de dor, sentimente de vinovăție. Copiii se confruntă cu sentimente de abandon, indiferent de vârstă”, explică Anca Stamin, coordonator programe „Salvați Copiii”.

Același studiu arată că aproape jumătate dintre copiii rămași acasă, departe de părinți, devin mai temători și mai retrași.

reporteri: Ligia Pricopi, Anamaria Ianc
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
5
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Paște Ucraina
Sirenele de alarmă au sunat la Kiev, după ce Putin a anunțat un armistițiu de Paște, de 32 de ore
zapasa
Avertisment pentru turiștii care merg la munte în minivacanța de Paște: „Pregătiți-vă de condiții de iarnă”
Biserica Sfântului Mormânt
Biserica Sfântului Mormânt a fost redeschisă, după 40 de zile de restricții impuse din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Invierea-Domnului-la-Patriarhie-103
Cum va fi vremea de Paște și în noaptea de Înviere: anunțul meteorologilor
babic de buzau
Bucătărie internațională cu produsele tradiționale. Cum a ajuns babicul de Buzău ingredient de bază pentru sushi, risotto sau paste
Recomandările redacţiei
donald trump (1)
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el...
orion
Revenirea pe Pământ ar putea fi cea mai periculoasă parte a misiunii...
Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Marco Rubio mulțumește României pentru sprijinul acordat...
Viktor Orban
Alegeri în Ungaria. Cum a transformat Viktor Orban fotbalul într-un...
Ultimele știri
Casa Albă și-a avertizat angajații să nu parieze pe războiul cu Iranul (The Wall Street Journal)
Inovație românească pentru nevăzători: ochelarii cu inteligență artificială. Cum funcționează. „Te duc pe ruta sigură”
Ce rugăciune se rostește în Vinerea Mare, înainte de Paște. Semnificația Prohodului Domnului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
De ce Daniel Bîrligea a venit singur și nu cu lotul FCSB la catafalcul lui Mircea Lucescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, „uitat” de FRF? Situație surprinzătoare după decesul legendarului tehnician
Adevărul
Iranienii se declară învingători, nu învinși, după armistițiul anunțat de Trump. „Este o gură de aer”, spune...
Playtech
Cele mai bogate și cele mai sărace țări din Europa. Unde se află România în topul puterii de cumpărare în 2025
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...