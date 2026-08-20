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Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă: Statul a încasat sute de mii de euro pentru avize neacceptate

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Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
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Din articol
PIFM: 100 de euro încasați degeaba pentru avizul de muncă Sute de dosare, blocate PIFM acuză lipsa de continuitate între instituții Patronatul cere clarificări privind perioada de grație de 180 de zile Ce alte solicitări are PIFM către autorități

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) acuză autoritățile că au schimbat interpretarea legislației privind avizele de muncă pentru cetățenii străini, iar sute de angajatori și agenții de recrutare riscă să piardă banii achitați pentru documente pe care nu le mai pot folosi în procedura de obținere a vizelor.

Organizația susține că este vorba despre sute de dosare și despre sume de ordinul sutelor de mii de euro, în contextul lansării noii platforme electronice pentru gestionarea procedurilor privind lucrătorii străini, scrie Agerpres.

PIFM: 100 de euro încasați degeaba pentru avizul de muncă

Potrivit președintelui PIFM, Romulus Badea, odată cu lansarea noii platforme naționale, autoritățile ar fi schimbat interpretarea Ordonanței 32/2026, inclusiv în cazul unor dosare depuse cu mult timp înainte.

„Platforma a devenit funcțională. Angajatorii și agențiile de plasare pot depune dosare pentru analiză. În paralel, această lansare a platformei schimbă interpretarea autorităților asupra textului Ordonanței 32”, afirmă Badea.

Acesta susține că dosarele depuse până la 27 aprilie trebuiau analizate potrivit legislației aflate în vigoare la momentul depunerii. După obținerea avizului de muncă, procedura urma să continue cu solicitarea vizei.

„Consulatele spun acum că, odată cu devenirea funcțională a portalului, nu mai poți aplica pe e-Viza. Trebuie să intri și să depui o cerere unică. Asta înseamnă că se trece direct la legislația nouă”, explică președintele PIFM.

„Asta înseamnă că, inițial, s-au încasat 100 de euro pentru avizul de muncă degeaba, bani pe care angajatorii nu îi mai pot folosi. Referitor la toate aceste solicitări, ni s-a comunicat inițial că se vor procesa pe legislația veche”, adaugă el.

Sute de dosare, blocate

PIFM reclamă lipsa de coerență a instrucțiunilor transmise de autoritățile consulare. Organizația susține că angajatorii care au obținut deja avize de muncă sunt obligați să parcurgă o procedură nouă și să facă înregistrări suplimentare pe platforma WorkinRomania.gov.ro.

„Mesajele primite de la consulate creează confuzie în rândul angajatorilor, deoarece, conform legislației, interpretarea era că, în baza avizului de muncă, se depun, pe procedura veche, toate dosarele aferente perioadei de până la 27 aprilie”, spune Romulus Badea.

„Acum primim mesajul că, de fapt, trebuie parcursă cererea unică, cea de pe platformă, ceea ce înseamnă înregistrări și tot restul. Angajatorii nici nu o pot depune, trebuie să se înregistreze întâi. De ce să fie obligați să facă asta?! Ei au avizele de muncă. Vorbim despre sute de dosare rămase blocate, fără nicio vină a angajatorilor”, afirmă acesta.

Potrivit PIFM, solicitările pentru avizele de muncă soluționate după 7 august 2026 fuseseră încărcate pe portalul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) încă din lunile martie-aprilie. Dosarele ar fi rămas în faza de programare sau soluționare timp de patru-cinci luni.

După această perioadă, angajatorii află că trebuie să își încarce cererile pe noua platformă, în loc să continue procedura potrivit normelor tranzitorii, susține organizația.

PIFM acuză lipsa de continuitate între instituții

Organizația patronală afirmă că prevederile OUG 32/2026 sunt aplicate diferit de instituțiile statului implicate în procedură.

„Din păcate, observăm că normele OUG 32/2026 se aplică diferit și că actele emise de o instituție a statului, IGI, nu sunt recunoscute de următoarea instituție, unde ar trebui să aibă continuitate, respectiv MAE”, se arată în comunicatul PIFM.

Potrivit organizației, interpretarea inițială a Ordonanței 32 era că dosarele privind avizele de muncă și vizele vor continua să fie soluționate conform legislației vechi, în baza normelor tranzitorii.

„În lectura Ordonanței 32 se înțelegea că procedura de soluționare a dosarelor de avize de muncă și de vize se desfășoară conform legislației vechi, adică normelor tranzitorii. Înțelegem că acum trebuie aplicată de fapt procedura nouă, iar avizele de muncă au fost eliberate inutil, cu bani încasați degeaba și o așteptare de șase luni”, consideră Romulus Badea.

Citește și: Guvernul a lansat platforma WorkinRomania.gov.ro. Angajatorii pot face online procedurile pentru angajarea lucrătorilor străini

Patronatul cere clarificări privind perioada de grație de 180 de zile

PIFM anunță că a solicitat oficial clarificări Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului Consular și Centrului Național de Vize privind aplicarea perioadei de grație de 180 de zile prevăzute de art. 49 din OUG nr. 32/2026.

Organizația susține că această perioadă ar trebui să permită depunerea cererilor de viză pe baza avizelor de angajare emise potrivit legislației anterioare.

Potrivit calendarului prezentat de PIFM, portalul IGI pentru avizele de angajare a rămas deschis până la 3 septembrie 2026, iar ultimele avize ar urma să fie emise în octombrie 2026. Prin aplicarea termenului legal de 180 de zile, cererile de viză aferente ar putea fi depuse până cel târziu în aprilie 2027.

Organizația subliniază că această perioadă depășește data de 8 august 2026, când platforma WorkinRomania.gov.ro a devenit operațională. În opinia PIFM, acest lucru presupune existența a două regimuri procedurale distincte la nivelul misiunilor diplomatice.

Ce alte solicitări are PIFM către autorități

În scrisoarea transmisă autorităților, PIFM cere confirmarea că cererile de viză aferente avizelor emise în baza legislației vechi pot fi depuse în termenul de 180 de zile, indiferent de data lansării noii platforme.

Organizația solicită și confirmarea faptului că aceste cereri vor fi soluționate potrivit legislației anterioare, fără ca solicitanții să fie obligați să parcurgă procedurile din platforma WorkinRomania.gov.ro.

De asemenea, PIFM cere precizarea canalului corect pentru depunerea acestor cereri și instituirea unui mecanism de remediere pentru situațiile în care solicitanții au fost direcționați în mod eronat către noua procedură.

Patronatul avertizează că problema afectează angajatori și agenții de recrutare din întreaga țară, care au recrutat lucrători din state terțe în conformitate cu legislația în vigoare la momentul depunerii dosarelor.

PIFM susține că aceștia riscă blocaje, costuri suplimentare și pierderea sumelor achitate statului pentru proceduri care, în urma noii interpretări, ar putea deveni inutilizabile.

Organizația face apel la Ministerul Afacerilor Externe, Centrul Național de Vize, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pentru aplicarea unitară și predictibilă a normelor tranzitorii, astfel încât angajatorii care au acționat cu bună-credință să nu fie prejudiciați.

Editor : Ana Petrescu

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