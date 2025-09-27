Live TV

Video Patronul unui cunoscut club de manele, reținut pentru furt de curent. Poliţiştii au descins atunci când pe scenă cânta Adrian Minune

Data actualizării: Data publicării:
masina politie noaptea politiaromana fb
Din articol
Patronul clubului a filmat descinderea polițiștilor Ce spune avocatul lui Călin Lele

Călin Lele, patronul unui cunoscut club de manele numit „The King” din comuna Măgești, județul Bihor, a fost reținut de polițiști din Aleșd, fiind cercetat pentru furt de curent și odificarea fără drept a instalaţiilor energetice, relatează Bihoreanul. În noaptea flagrantului, când poliţiştii au descins în club, pe scena The King cânta Adrian Minune, iar verificările ar fi avut loc la finalul programului.

Poliția Bihor a precizat că fapta a fost descoperită în flagrant, în noaptea de 20 spre 21 septembrie, în timpul unei acţiuni cu efective mărite, la care au participat poliţişti, jandarmi şi specialişti de la Distribuţie Energie Electrică România (D.E.E.R.).

„În urma administrării probatoriului, polițiștii Compartimentului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Orașului Aleșd au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, față de un bărbat de 36 de ani, din comuna Măgești, județul Bihor, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt și deteriorarea, modificarea fără drept a instalațiilor energetice”, a anunțat sâmbătă agent şef de poliţie Alin Laza, purtător de cuvânt al IPJ Bihor.

Bărbatul se numește Călin Lele și este patronul „The King Club”, un cunoscut local de manele din zona Aleșd, mai spune sursa citată.

În noaptea flagrantului, 20 spre 21 septembrie, atunci când poliţiştii au descins în club, pe scena The King cânta Adrian Minune, iar verificările ar fi avut loc la finalul programului.

Lele a fost reţinut, vineri, pentru 24 de ore, iar sâmbătă urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd pentru dispunerea măsurilor legale.

Patronul clubului a filmat descinderea polițiștilor

Călin Lele a postat pe contul său de Facebook o filmare din parcarea localului, în care se aude muzica din club şi se văd poliţiştii, jandarmii şi reprezentanţii de la D.E.E.R.

„La ora 03:30 să faci un control la curent dacă nu ai putut da o alta amendă? OARE dl comisar Hepuț de la secția de poliție din Aleșd nu avea altceva de făcut? Oare acești polițiști nu au de prins pe cei care vând droguri copiilor noștri, nu au oare altceva mai bun de făcut doar să aducă controlorii de curent la ora 03:30?

Cum să vii cu mascați și atâtea mașini noaptea pentru un control de curent și să mergi la sediu fără nici o amendă? La infractorii care au ținut sub sechestru copiii altora sau la dealerii de droguri și la criminali nu merg atâtia oameni plătiți de stat. Ei se preocupă de curent dacă nu au putut da altă amendă?”, a scris Călin Lele, pe 21 septembrie, pe Facebook. 

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Ce spune avocatul lui Călin Lele

Avocatul patronului The King Club, Ionuţ Radi, a reacţionat public și a acuzat „abuz” din partea autorităţilor.

Într-un videoclip postat vineri pe reţelele sociale, el a afirmat că „este prima dată în istorie când este arestată o persoană care se prezumă că ar fi furat curent”, calificând acuzaţia drept „nedovedită, fără nicio probă”.

„După o audiere de șase ore, clientul meu, Lele Călin, a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în centrul de reţinere al Poliţiei Bihor. A fost reţinut pentru o presupusă faptă de furt de energie electrică, o infracţiune nedovedită, fără nicio probă, doar cu o supoziţie şi cu aşa-zisa constatare făcută de lucrătorii de la Electrica”, a precizat avocatul.

El a criticat şi modul în care s-au desfăşurat percheziţiile, susţinând că ar fi fost dispuse de „un procuror stagiar fără supraveghere” şi a ținut să precizeze că, în ultimii cinci ani, clientul său ar fi câştigat în instanţă toate contestaţiile formulate împotriva amenzilor aplicate de diverse instituţii ale statului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
4
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
5
Prognoza meteo până la final de octombrie. Meteorologii anunță vreme mai rece decât de...
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Digi Sport
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
copil spital
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea...
CIA
Războiul din Ucraina: CIA știa totul despre invazia rusă. Cum a fost...
zelenski face declaratii
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei...
alexandru nazare inquam george calin
Ministrul Finanțelor a ieșit să discute cu protestatarii din fața...
Ultimele știri
Rusia ar putea repune în funcțiune tancuri T-72A din era sovietică, pe fondul pierderilor militare tot mai mari
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în incinta unei unități militare din Iași. Doi bărbați, în stare gravă
Germania, în alertă după incursiunile dronelor. Berlinul anunță măsuri de protecție: „Există o amenințare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Femeie sechestrată şi bătută, salvată de poliţişti după ce o colegă a victimei a alertat autorităţile
masina in flacari dupa un accident
Mașină în flăcări după ce a fost lovită în plin de un alt autoturism. Oamenii au fost salvați în ultima clipă
ipj ialomita
Razie a polițiștilor la Țăndărei, la doar două zile de la scandalul mortal. Amenzi de 78.000 de lei
trotinete electrice
11 persoane audiate, dintre care 5 reținute, în cazul furtului unor baterii de la trotinete electrice. Descoperirea făcută de polițiști
Poliție SUA
Trei polițiști au fost uciși într-un atac armat în Pennsylvania, iar alți doi sunt în stare gravă
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe stradă...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cum arată soția lui Vladislav Blănuță. Olivia urmează să devină mamă pentru prima dată
Adevărul
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât...
Playtech
Se anunță o iarnă grea. Câte zile va ninge în București în următoarele luni?
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi Sport
Neverosimil! Cum au ajuns qatarezii să vireze 5.000.000€ într-un cont fără nicio legătură cu FCSB
Pro FM
Ariadna Romero și Julio Iglesias Jr., mai îndrăgostiți ca niciodată. Declarația făcută de model pe rețelele...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Cum sunt construite marile tuneluri de autostradă din România. Metode sofisticate alese pentru construcțiile...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...