Călin Lele, patronul unui cunoscut club de manele numit „The King” din comuna Măgești, județul Bihor, a fost reținut de polițiști din Aleșd, fiind cercetat pentru furt de curent și odificarea fără drept a instalaţiilor energetice, relatează Bihoreanul. În noaptea flagrantului, când poliţiştii au descins în club, pe scena The King cânta Adrian Minune, iar verificările ar fi avut loc la finalul programului.

Poliția Bihor a precizat că fapta a fost descoperită în flagrant, în noaptea de 20 spre 21 septembrie, în timpul unei acţiuni cu efective mărite, la care au participat poliţişti, jandarmi şi specialişti de la Distribuţie Energie Electrică România (D.E.E.R.).

„În urma administrării probatoriului, polițiștii Compartimentului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Orașului Aleșd au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, față de un bărbat de 36 de ani, din comuna Măgești, județul Bihor, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt și deteriorarea, modificarea fără drept a instalațiilor energetice”, a anunțat sâmbătă agent şef de poliţie Alin Laza, purtător de cuvânt al IPJ Bihor.

Bărbatul se numește Călin Lele și este patronul „The King Club”, un cunoscut local de manele din zona Aleșd, mai spune sursa citată.

În noaptea flagrantului, 20 spre 21 septembrie, atunci când poliţiştii au descins în club, pe scena The King cânta Adrian Minune, iar verificările ar fi avut loc la finalul programului.

Lele a fost reţinut, vineri, pentru 24 de ore, iar sâmbătă urmează să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd pentru dispunerea măsurilor legale.

Patronul clubului a filmat descinderea polițiștilor

Călin Lele a postat pe contul său de Facebook o filmare din parcarea localului, în care se aude muzica din club şi se văd poliţiştii, jandarmii şi reprezentanţii de la D.E.E.R.

„La ora 03:30 să faci un control la curent dacă nu ai putut da o alta amendă? OARE dl comisar Hepuț de la secția de poliție din Aleșd nu avea altceva de făcut? Oare acești polițiști nu au de prins pe cei care vând droguri copiilor noștri, nu au oare altceva mai bun de făcut doar să aducă controlorii de curent la ora 03:30?

Cum să vii cu mascați și atâtea mașini noaptea pentru un control de curent și să mergi la sediu fără nici o amendă? La infractorii care au ținut sub sechestru copiii altora sau la dealerii de droguri și la criminali nu merg atâtia oameni plătiți de stat. Ei se preocupă de curent dacă nu au putut da altă amendă?”, a scris Călin Lele, pe 21 septembrie, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ce spune avocatul lui Călin Lele

Avocatul patronului The King Club, Ionuţ Radi, a reacţionat public și a acuzat „abuz” din partea autorităţilor.

Într-un videoclip postat vineri pe reţelele sociale, el a afirmat că „este prima dată în istorie când este arestată o persoană care se prezumă că ar fi furat curent”, calificând acuzaţia drept „nedovedită, fără nicio probă”.

„După o audiere de șase ore, clientul meu, Lele Călin, a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în centrul de reţinere al Poliţiei Bihor. A fost reţinut pentru o presupusă faptă de furt de energie electrică, o infracţiune nedovedită, fără nicio probă, doar cu o supoziţie şi cu aşa-zisa constatare făcută de lucrătorii de la Electrica”, a precizat avocatul.

El a criticat şi modul în care s-au desfăşurat percheziţiile, susţinând că ar fi fost dispuse de „un procuror stagiar fără supraveghere” şi a ținut să precizeze că, în ultimii cinci ani, clientul său ar fi câştigat în instanţă toate contestaţiile formulate împotriva amenzilor aplicate de diverse instituţii ale statului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu