Patru confederaţii sindicale protestează azi în Piaţa Victoriei împotriva măsurilor de austeritate

Sindicalişti din patru confederaţii sindicale participă miercuri la un protest în Piaţa Victoriei, începând cu ora 11:00, împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului.

În faţa Guvernului vor protesta reprezentanţi ai Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţiei Sindicale „Cartel Alfa”, CNSLR-Frăţia şi ai Confederaţiei Sindicale Naţională Meridian.

Protestatarii solicită Guvernului să aplice cerinţele constituţionale de dezvoltare a ţării pe toate planurile şi asigurare a unui trai decent pentru toţi cetăţenii români, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă religie, stare de sănătate.

„Întrucât sindicatele politiştilor şi Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) fac parte din Confederaţiile organizatoare, noi, SCMD facem următorul apel către toţi membrii noştri, ai asociaţiilor rezerviştilor, organizate sau nu în forum şi ale pensionarilor civili să participe fără excepţii. Îndeosebi bucureştenii, dacă vrem să mai avem un viitor într-o ţară europeană numită România!”, au anunţat sindicaliştii, potrivit Agerpres.

Totodată, Federaţia Columna-Scor a iniţiat un nou apel către Guvern pentru a aloca sume din fondul de rezervă pentru ca munca prestată de angajaţi să fie plătită.

„Ne vom susţine această revendicare, protestând în faţa Guvernului în data de 29 octombrie 2025! România reală la acest moment înseamnă: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, angajaţii sunt fără salarii din luna august 2025; DGASPC Maramureş, angajaţii sunt fără salarii din luna august 2025; DGASPC Mehedinţi, angajaţilor nu le-au fost achitate salariile pentru septembrie 2025; DGASPC Satu Mare, angajaţilor nu le-au fost achitate salariile pentru septembrie 2025”, susțin reprezentanţii sindicatului.

Conform sursei citate, 5.000 de salariaţi „au fost uitaţi de Guvern, care refuză să reacţioneze, iar 5.000 de salariaţi nu mai sunt asiguraţi în sistemul asigurărilor de sănătate”.

„Sunt salariaţi cărora nu le sunt plătite contribuţiile la pensii. Sunt salariaţi care, nefiind plătiţi, prin nepăsarea decidenţilor, au prestat muncă la negru în folosul instituţiilor. Angajaţii nu mai au bani nici să plătească biletul de autobuz către locul de muncă, sau să îşi plătească creditele şi utilităţile. În următoarea perioadă, respectiv 8-15 noiembrie 2025, alte 10 Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu vor putea plăti salariile angajaţilor. Numărul angajaţilor neplătiţi de statul român creşte la peste 10.000. Nu este vina angajaţilor că Guvernul nu a mai actualizat standardele de cost din anul 2022. Acesta este modelul de Românie decentă, pe care Guvernul actual doreşte să îl promoveze?! Numai premierul poate opri agonia a mii de familii, uitate şi umilite prin atitudinea de până acum a decidenţilor. Domnule Bolojan! Alocaţi sume din fondul de rezervă pentru ca munca prestată de angajaţi să fie plătită, fără întârzieri”, se mai precizează în anunţul sindicaliştilor.

