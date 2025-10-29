Live TV

Patru confederaţii sindicale protestează azi în Piaţa Victoriei împotriva măsurilor de austeritate

Data actualizării: Data publicării:
protest sindical in bucuresti
Sursă foto: Facebook

Sindicalişti din patru confederaţii sindicale participă miercuri la un protest în Piaţa Victoriei, începând cu ora 11:00, împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului.

În faţa Guvernului vor protesta reprezentanţi ai Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţiei Sindicale „Cartel Alfa”, CNSLR-Frăţia şi ai Confederaţiei Sindicale Naţională Meridian.

Protestatarii solicită Guvernului să aplice cerinţele constituţionale de dezvoltare a ţării pe toate planurile şi asigurare a unui trai decent pentru toţi cetăţenii români, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă religie, stare de sănătate.

„Întrucât sindicatele politiştilor şi Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) fac parte din Confederaţiile organizatoare, noi, SCMD facem următorul apel către toţi membrii noştri, ai asociaţiilor rezerviştilor, organizate sau nu în forum şi ale pensionarilor civili să participe fără excepţii. Îndeosebi bucureştenii, dacă vrem să mai avem un viitor într-o ţară europeană numită România!”, au anunţat sindicaliştii, potrivit Agerpres.

Totodată, Federaţia Columna-Scor a iniţiat un nou apel către Guvern pentru a aloca sume din fondul de rezervă pentru ca munca prestată de angajaţi să fie plătită.

„Ne vom susţine această revendicare, protestând în faţa Guvernului în data de 29 octombrie 2025! România reală la acest moment înseamnă: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, angajaţii sunt fără salarii din luna august 2025; DGASPC Maramureş, angajaţii sunt fără salarii din luna august 2025; DGASPC Mehedinţi, angajaţilor nu le-au fost achitate salariile pentru septembrie 2025; DGASPC Satu Mare, angajaţilor nu le-au fost achitate salariile pentru septembrie 2025”, susțin reprezentanţii sindicatului.

Conform sursei citate, 5.000 de salariaţi „au fost uitaţi de Guvern, care refuză să reacţioneze, iar 5.000 de salariaţi nu mai sunt asiguraţi în sistemul asigurărilor de sănătate”.

„Sunt salariaţi cărora nu le sunt plătite contribuţiile la pensii. Sunt salariaţi care, nefiind plătiţi, prin nepăsarea decidenţilor, au prestat muncă la negru în folosul instituţiilor. Angajaţii nu mai au bani nici să plătească biletul de autobuz către locul de muncă, sau să îşi plătească creditele şi utilităţile. În următoarea perioadă, respectiv 8-15 noiembrie 2025, alte 10 Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nu vor putea plăti salariile angajaţilor. Numărul angajaţilor neplătiţi de statul român creşte la peste 10.000. Nu este vina angajaţilor că Guvernul nu a mai actualizat standardele de cost din anul 2022. Acesta este modelul de Românie decentă, pe care Guvernul actual doreşte să îl promoveze?! Numai premierul poate opri agonia a mii de familii, uitate şi umilite prin atitudinea de până acum a decidenţilor. Domnule Bolojan! Alocaţi sume din fondul de rezervă pentru ca munca prestată de angajaţi să fie plătită, fără întârzieri”, se mai precizează în anunţul sindicaliştilor.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Donald Trump
4
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Digi Sport
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona cuda
România produce primele drone militare, la Brașov. Aparatele vor...
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei...
pisici salvate din blocul din rahova
Poveștile animăluțelor salvate după explozia din Rahova. Peste 30 de...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade...
Ultimele știri
Piața imobiliară a explodat în cea mai mare comună din țară. Cu cât se vinde azi un apartament în Florești: „Prețurile au luat-o razna”
„Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul?
Casa Albă concediază comisia pentru arte care urma să supravegheze proiectele de construcție ale lui Trump (Washington Post)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Daniel David
Daniel David: În urma măsurilor de austeritate, avem salarii și burse până la finele anului. Sindicatele de aceea există: să protesteze
protest studenti timisoara
„Nu faceți ce vreți din noi”. Studenții amenință cu boicotul anului universitar. Ce le transmite, în replică, ministrul Educației
titus corlatean mfax
Titus Corlățean vrea sa preia șefia PSD: Candidez într-un moment deloc simplu pentru partid, dar e o bătălie politică internă necesară
French PM Francois Bayrou Unveiling Main Guidelines Of France s 2026 Budget - Paris
Austeritate în Franța: Cum vrea premierul Bayrou să reducă deficitul bugetar și să evite o moțiune de cenzură
intrarea in sala CCR
AUR a atacat la CCR legea cu măsurile fiscal-bugetare pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a...
Fanatik.ro
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Ce pensie iei dacă ai lucrat 20 de ani și ai câștigat 4.000 lei lunar. Exemplu de calcul complet
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt...
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Protest pentru pensii azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...