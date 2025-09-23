Patru români din zece nu lucrează, deși sunt apți de muncă. Găsirea unui job nu este o prioritate pentru toți românii, arată cele mai recente date INS. Sunt și unii care spun că, deși fac eforturi să se angajeze, nu reușesc să găsească ceva potrivit. Iar cu cât avansează în vârstă, cu atât e mai greu: „Am depus 30 de CV-uri”, mărturisește unul dintre ei. Pe de altă parte, cei mai mulți tineri de până în 24 de ani nu muncesc și nici nu studiază. De asemenea, doar jumătate dintre femeile din țara noastră au un serviciu.

Sunt peste 8,2 milioane de cetățeni în țara noastră apți de muncă. Însă, doar 63% dintre aceștia sunt angajați, conform celor mai recente date ale INS. Dintre cei care stau degeaba, unii spun că nu vor să muncească, alții n-au noroc.

Valentin Sarghe: Am căutat, la începutul anului, ca instalator sanitar vreo patru, cinci luni și mi s-a refuzat, din cauza etății.

Reporter: Vârsta, da?

Valentin Sarghe: Da, 55 de ani. Și am fost nevoit, împins de la spate de doamna să-mi caut un loc de muncă.

Reporter: Soția v-a trimis?

Valentin Sarghe: Da, da!

Valentin a rămas, la începutul anului, fără serviciu. Așa că a venit la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași să verifice oferta. A reușit, în cele din urmă, să găsească un post.

Valentin Sarghe: Ca agent de pază. Sunt mulți care caută ca agent de pază la vârsta asta, trecuți de 50 de ani. Am întrebat mereu de ce... Că ăștia tineri nu cunosc încă meseria, pe telefoane, și au zis că așa e regula, politica.

Reporter: Câte refuzuri ați primit?

Valentin Sarghe: Cred că am vreo 30 de cereri, de CV-uri.

În România sunt mai mulți cetățeni care nu au ocupație decât media europeană.

Ciprian Iftimoaei, sociolog: Eurostatul arată o rată de ocupare de 75,8% la nivel european. Se referă la acele persoane care muncesc cel puțin o oră pe zi în unul dintre sectoarele economiei naționale și pentru care primesc un venit sub formă de salariu.

În orașe, aproape 70% dintre cei apți de muncă lucrează, iar, la sate, procentul se apropie de 60%.

Localnic: Aici nu e nicio instituție ca să mai avem ce lucra, numai în oraș. Distanța e mare, nu prea ieși și cu cazare, cu mâncare, cu traseul. Nu face.

Localnic: Niciun fel de loc, doar cu ziua așa, ici pe colo, o dată la lună, de două ori, atât. În rest, nimic.

Elena Ciobac, localnică: N-am auzit nimic despre niciun loc de muncă până acum.

Reporter: Căutați?

Elena Ciobac, localnică: Nu am căutat, că am fata mică la grădiniță și nu am cu cine să o las acasă.

Elena are 30 de ani și patru copii. Locuiește într-un sat din Iași, iar munca grea din gospodărie, spune ea, nu îi mai permite să se angajeze.

Elena Ciobac, localnică: Prășitul, animalele duse la câmp, mulse, aduse înapoi. De dimineață până seara, cu animalele, copiii la școală, venit după copii.

Ciprian Iftimoaei, sociolog: Aceste femei nu putem spune că stau degeaba, ci muncesc și, de multe ori, din greu, fizic.

Puțin peste jumătate dintre femeile din țara noastră sunt angajate, iar, în cazul bărbaților, două treimi lucrează. Aceleași date INS arată că aproape 80% dintre tinerii până în 24 de ani care au renunțat la studii, uneori mult prea devreme, nu muncesc.

Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia