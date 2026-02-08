Live TV

Polițiștii au prins în flagrant patru femei care vindeau țigarete contrafăcute într-un târg din Sectorul 4 al Capitalei. Aproximativ 10.400 de țigarete, netimbrate sau timbrate necorespunzător, au fost confiscate.

Acțiunea a avut loc duminică, 8 februarie 2026, când polițiștii Secției 26 au desfășurat controale în zona unui târg, în cadrul unor activități de prevenire și combatere a faptelor antisociale, dar și pentru verificarea respectării legislației privind comercializarea produselor din tutun, arată comunicatul de presă al Poliției Capitalei.

În urma verificărilor, agenții au depistat patru femei care ofereau spre vânzare produse din tutun nemarcate corespunzător.

Polițiștii au descoperit asupra acestora aproximativ 10.400 de țigarete de diferite mărci. Întreaga cantitate a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

Cele patru persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, iar ancheta urmează să fie preluată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 4, mai spune sursa citată.

De asemenea, va fi sesizată unitatea de parchet competentă.

Reprezentanții Poliției Capitalei transmit că acțiunile de combatere a contrabandei cu tutun rămân o prioritate, fiind aplicate măsuri permanente adaptate fiecărei zone, în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniu.

