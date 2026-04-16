Patru persoane au ajuns la spital după un carambol pe DN 7, județul Arad. Traficul, blocat temporar

Patru persoane au fost rănite şi transportate la spital în urma unui accident care s-a produs, joi pe DN 7, în zona localităţii Săvârşin, unde trei mașini s-au ciocnit, iar traficul a fost blocat.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, accidentul s-a produs la ieşirea din Săvârşin către Vărădia de Mureş, scrie Agerpres.

Au fost alocate echipaje de pompieri militari de la Birchiş, ambulanţe SMURD şi ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

În urma accidentului, în care au fost implicate cinci persoane, au rezultat patru victime, dar care sunt conştiente, conform ISU. După ce au fost evaluate la faţa locului, au fost transportate la spital pentru îngrijiri.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că traficul rutier a fost oprit pe DN 7 Arad - Deva, în zona accidentului.

Poliţia Rutieră Arad estimează că traficul va fi reluat după ora 11:00.

