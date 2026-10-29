Patru proiectile explozive, descoperite în judeţul Iaşi. Trei au fost găsite pe traseul A8. Recomandările ISU

Pirotehnicienii din cadrul ISU Iași au descoperit și ridicat patru proiectile explozive în localitățile Bogonos și Dumbrava, din județul Iași. Trei dintre acestea au fost găsite pe traseul A8. Muniția a fost preluată în siguranță și urmează să fie distrusă.

Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași, cele două misiuni de asanare au avut loc miercuri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un proiectil exploziv de calibru 152 mm a fost descoperit în localitatea Dumbrava, comuna Lespezi, iar alte trei, de calibru 150 mm, au fost găsite în Bogonos, comuna Lețcani, pe traseul Autostrăzii 8.

„Elementele de muniție au fost ridicate în condiții de siguranță, urmând să fie distruse ulterior, în cadrul unei misiuni special organizate”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

ISU Iași: Muniția neexplodată rămâne periculoasă chiar și după zeci de ani

Reprezentanții inspectoratului avertizează că astfel de descoperiri pot apărea inclusiv în timpul lucrărilor de infrastructură rutieră, al excavărilor sau al construcțiilor.

„Aceste descoperiri demonstrează că pericolul reprezentat de muniția rămasă neexplodată persistă chiar și după zeci de ani”, precizează ISU Iași.

Autoritățile le recomandă persoanelor care găsesc obiecte ce ar putea fi muniție să nu le atingă, să nu le deplaseze și să nu încerce să le demonteze sau să le curețe. Zona trebuie evitată, iar descoperirea trebuie anunțată imediat la numărul unic de urgență 112.

Avertisment pentru șoferi și muncitorii de pe șantiere

În contextul descoperirii celor trei proiectile pe traseul Autostrăzii A8, pompierii atrag atenția asupra riscurilor la care se pot expune șoferii, operatorii de utilaje și lucrătorii din șantiere.

În cazul identificării unui obiect suspect, lucrările și manevrele utilajelor trebuie oprite imediat. Muniția nu trebuie mutată cu excavatoare sau buldozere, iar autovehiculele nu trebuie să treacă peste obiectele suspecte.

De asemenea, responsabilii lucrărilor trebuie să evacueze personalul din zona periculoasă, să anunțe autoritățile și să împiedice accesul în perimetru. Activitățile pot fi reluate numai după eliminarea pericolului și respectarea indicațiilor autorităților competente.

Pirotehnicienii subliniază că aspectul deteriorat al unui proiectil nu înseamnă că acesta este lipsit de pericol.

„Nu atingeți! Nu mișcați! Nu loviți! Nu încercați să demontați! Sunați la 112!”, este mesajul transmis de ISU Iași.

Informații suplimentare despre comportamentul în situații de urgență sunt disponibile pe platforma națională www.fiipregatit.ro.

Editor : Ana Petrescu