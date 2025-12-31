Live TV

Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților Poștei Române

Data publicării:
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
Pensiile în ianuarie 2026

La începutul fiecărui an, plata pensiilor se desfășoară după un calendar special, influențat atât de sărbătorile legale, cât și de procedurile administrative ale Ministerului Finanțelor și ale Caselor Județene de Pensii. În acest context, reprezentanții Poștei Române au transmis pentru Digi24.ro că sumele pentru pensiile din ianuarie 2026 vor fi virate în conturile companiei pe 5 ianuarie, urmând ca distribuirea către beneficiari să înceapă de joi, 8 ianuarie, având în vedere că 6 și 7 ianuarie sunt zile libere legale.

Când vor fi plătite pensiile românilor pentru prima lună a anului 2026.

Pensiile în ianuarie 2026

„Casa Națională de Pensii ne-a transmis că sumele vor fi virate în conturile Companiei Naționale Poșta Română la data de 5 ianuarie, urmând ca distribuirea banilor către destinatari să înceapă de joi, 8 ianuarie, în contextul în care 6 și 7 ianuarie sunt zile libere legale pentru angajați.”, a transmis pentru Digi24.ro Ștefan Valentin, director general al Poștei Române

În România, pensionarii pot încasa pensia fie în numerar, la domiciliu, fie prin cont bancar sau card, iar termenele de plată diferă în funcție de metoda aleasă. Pe parcursul anului, cei care optează pentru plata prin cont curent sau card bancar primesc pensia în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13, asigurând disponibilitatea imediată a fondurilor. Pensionarii care încasează pensia în numerar prin Poșta Română beneficiază de distribuire în intervalul 1-15 ale lunii, direct la domiciliu, în funcție de logistica și programul oficiilor poștale.

În primele zile ale anului, programul de plată al pensiilor diferă față de restul lunii.

„La început de an, situația diferă față de restul perioadei, în principal din cauza limitărilor bugetare și a procedurilor Ministerului Finanțelor. În mod obișnuit, banii destinați pensiilor sunt virați către Poșta Română cu câteva zile înainte de sfârșitul lunii (de obicei pe 27 - 28 ale lunii), ceea ce permite planificarea și organizarea distribuției, precum și stabilirea nivelului administrativ necesar pentru plata pensiilor, în mod normal, la începutul lunii. În schimb, la început de an, Guvernul, prin Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și Casele Județene de Pensii, nu pot vira aceste sume înainte de 1 ianuarie, ceea ce explică decalajul în programul de plată față de restul lunilor.

Dacă sumele nu ajung în conturile Poștei Române din partea Caselor Județene de Pensii pe 5 ianuarie, procesul de distribuire se complică. În mod obișnuit, odată ce banii sunt virați, Poșta Română emite ordine către băncile comerciale pentru procurarea numerarului, iar fondurile sunt apoi transportate de o companie privată de la casieriile băncilor către unitățile poștale. Întregul proces necesită cel puțin o zi lucrătoare, ceea ce poate întârzia livrarea pensiilor către beneficiari.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

