Pedepse mai dure pentru vânzarea sau folosirea ilegală a petardelor și artificiilor. O lege inițiată acum 7 ani, promulgată acum

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care prevede pedepse mai mari pentru cei care vând ilegal pedarde și artificii către minori şi persoane fără autorizaţie Anul trecut, în perioada sărbătorilor de iarnă, 565 de persoane, în special copii și tineri, au suferit răni grave sau mutilări permanente din cauza folosirii necorespunzătoare a petardelor și artificiilor, arată o statistică a Ministerului Sănătății menționată de Mihai Weber, deputatul PSD care a inițiat proiectul.

Propunerea de lege a fost depusă la Senat de către deputatul PSD Mihai Weber în noiembrie 2018, forul legislativ l-a adoptat pe 18 martie 2019, iar votul decizional al Camerei Deputaților a venit după abia 7 ani, mai exact pe 7 mai a.c.

Astfel, este interzisă vânzarea către persoanele sub 16 ani a petardelor și altor produse similare, cât și persoanelor fizice sau juridice care nu dețin autorizații legale. Acest lucru constituie infracţiune şi va fi pedepsit cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă. Pedeapsă cu închisoarea de la trei luni la un an sau amendă este prevăzută și pentru „eprepararea sau depozitarea acestor articole fără autorizaţie, precum şi depăşirea cantităţii maxime de depozitare a depozitelor autorizate de articole pirotehnice cu mai mult de 25%”.

„Aceste tragedii, care se repetă an de an, nu mai pot fi tolerate. Prin această lege, transmitem un mesaj clar: sănătatea și siguranța cetățenilor, în special a celor mai vulnerabili dintre ei, reprezintă o prioritate națională. Le mulțumesc tuturor colegilor deputați care au votat pentru această măsură de protecție publică”, a declarat deputatul PSD Mihai Weber, după ce inițiativa legislativă a fost adoptat de Cameră, pe 7 mai a.c.

El mai spune că această lege este un pas decisiv în direcția reducerii accidentelor provocate de utilizarea necontrolată a petardelor și artificiilor.

„Împreună putem asigura românilor sărbători în siguranță, fără incidente tragice. Este responsabilitatea noastră să acționăm ferm și preventiv”, a subliniat Mihai Weber, președinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională al Camerei Deputaților.

Închisoare de până la 5 ani pentru producerea sau deținerea neautorizată a artificiilor cu risc mediu și mare

Actul normativ prevede închisoare de la un an la 5 ani pentru prepararea, deținerea, depozitarea, comercializarea și folosirea fără autorizație a artificiilor din categorii pirotehnice cu risc scăzut dar folosite în spații deschise, cum ar fi baterii sau rachete mici, cele cu risc mediu care necesită un spațiul deschis mai mare și pot fi utilizate doar de persoane instruire, cât și cele cu risc mare destinate doar pirotehnicienilor profesioniști.

Tot închisoare de la unul la 5 ani e prevăzută pentru producerea, deținerea sau comercializarea fără autorizație a pirotehnie de scenă, în spații închise sau deschise, cum ar fi flăcări reci, efecte luminoase, cât și pentru utilizarea articolele pirotehnice cu risc ridicat, cele pentru spectacole sau producții media.

Închisoare între 1 și 5 ani primesc și cei care fabrică, utilizează, depozitează sau vând fără autorizație articole pirotehnice cu risc scăzut, precum cartușe de semnalizare sau elemente de siguranță, cât și cele de pirotehnice pentru minerit, industrie, salvare, care poti fi utilizate numai de persoane calificate.

Actul normativ mai prevede că personalul special instruit va putea manipula explozivi de uz civil numai sub supravegherea unui artificier autorizat şi va putea manipula articole pirotehnice numai sub supravegherea unui pirotehnician autorizat.

De asemenea, articolele pirotehnice din categoria P1, precum cartușe de semnalizare, altele decât cele de divertisment şi de scenă cu risc scăzut, destinate vehiculelor, „inclusiv airbagurile şi sistemele de pretensionare a centurilor de siguranţă, vor fi puse la dispoziţia persoanelor fizice doar integrate într-un vehicul sau într-o piesă detaşabilă a unui vehicul”.

