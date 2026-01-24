Pensia de stat versus pensia privată: Ce opțiune de economisire îți asigură mai mulți bani la bătrânețe, potrivit specialiștilor

Pensia de stat oferă o bază financiară garantată, însă limitată, în timp ce pensiile private - obligatorii și facultative - constituie o modalitate de a completa economiile și de a beneficia de resurse suplimentare după retragerea din activitate. Planificarea atentă și diversificarea contribuțiilor sunt esențiale nu numai pentru a acoperi cheltuielile zilnice, ci și pentru a asigura autonomie financiară pe termen lung. Adrian Negrescu, analist financiar, a explicat pentru Digi24.ro cum se diferențiază veniturile provenite din sistemul public și privat, care sunt avantajele și riscurile fiecăruia și cum poate fiecare angajat să își gestioneze strategic veniturile pentru perioada pensionării.

În contextul actual marcat de schimbări economice și inflație, devine esențial ca angajații să înțeleagă mecanismele financiare din sistem și strategiile prin care pot maximiza beneficiile aferente fiecăruia.

Ce diferențiază pensia de stat de pensiile private obligatorii și facultative

Pilonul I: Ce înseamnă pensia de la stat

Pilonul I este pensia de la stat și reprezintă dreptul de bază al tuturor angajaților care au cotizat în sistemul public de asigurări sociale o perioadă de timp stabilită prin lege. Stagiul minim de cotizare pentru pensia de stat în România este de 15 ani (atât pentru femei, cât și pentru bărbați), în timp ce stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

Aceasta poate varia în funcție de situație și se împarte în cinci categorii principale:

Pensia pentru limită de vârstă - este acordată persoanelor care și-au îndeplinit vechimea în muncă și au atins vârsta necesară, precum și numărul minim de ani de contribuții la sistemul de pensii;

Pensia anticipată - se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv cu până la 5 ani;

Pensia anticipată parțială - se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

- se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. Pensia de invaliditate – se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, dar care nu au împlinit vârsta standard de pensionare şi au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii sau altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca.

– se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, dar care nu au împlinit vârsta standard de pensionare şi au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii sau altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca. Pensia de urmaş - se acordă copiilor şi soţului supravieţuitor în cazul decesului asiguratului sau pensionarului

Pilonul II: Pensia privată obligatorie

Pilonul II reprezintă sistemul de pensii private obligatorii din România, finanțat dintr-o parte a contribuției de asigurări sociale (CAS) aferente angajatului, reținută de angajator și direcționată către fonduri private de investiții, nu către bugetul de stat.

Acesta aduce un venit suplimentar la pensia de stat (Pilonul I), banii fiind proprietatea personală a participantului, gestionați de administratori privați. Pensia administrată privat (Pilonul II) se plăteşte, de regulă, simultan cu pensia publică la împlinirea vârstei standard de pensionare sau în caz de invaliditate (decizie medicală de pierdere totală a capacităţii de muncă). Valoarea acesteia nu este fixă, ci depinde direct de contribuţiile acumulate şi de performanţa investiţională a fondului,

Pilonul III: Pensia privată facultativă

Pensia privată facultativă, sau Pilonul III, este un sistem de economisire voluntară destinat să completeze veniturile la bătrânețe, pe lângă pensia de stat (Pilonul I) și pensia obligatorie administrată privat (Pilonul II).

Spre deosebire de celelalte sisteme, aceasta este opțională, ceea ce înseamnă că fiecare persoană decide dacă și cât contribuie pentru viitor. Fondurile de pensii Pilon III sunt administrate de societăți private, care investesc economiile participanților pe termen lung.

Pensia de stat versus pensia privată obligatorie și facultativă: Avantaje și dezavantaje

Pilonul I: Pensia de stat

„Este esențial ca oamenii să înțeleagă că, în momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare, pensia oferită de Pilonul I va reprezenta, în medie, aproximativ 30% din ultimul salariu net. Întrebarea este dacă acest nivel de venit va fi suficient pentru acoperirea cheltuielilor zilnice, având în vedere că, în următorii 15 ani cel puțin, statul nu va putea majora semnificativ bugetul de pensii.

Din această perspectivă, consider că, pentru majoritatea angajaților din România, o soluție viabilă pentru menținerea unui nivel de trai decent la pensionare presupune identificarea unor instrumente suplimentare de economisire, care să completeze pensia publică și să ofere un sprijin financiar real la vârsta retragerii din activitate.”, a declarat pentru Digi24.ro Adrian Negrescu, consultant economic

Pilonul II și III: Pensia privată obligatorie și pensie facultativă

„Nici pensia acumulată pe Pilonul II nu va genera câștiguri suplimentare semnificative la bătrânețe. Este important ca românii să știe că, în prezent, un angajat poate estima un venit maxim de aproximativ 200-300 de euro la momentul pensionării, pe baza salariilor actuale și a datelor disponibile. Evident, dacă salariile vor înregistra creșteri în anii următori, acest lucru ar putea conduce la o majorare corespunzătoare a pensiei aferente Pilonului II.

Pensia din Pilonul III reprezintă un sprijin financiar, dar nu o sumă pe care oamenii să se poată baza că, datorită investiției, pot avea un trai confortabil după pensionare.

Orice calcul privind venitul după retragerea din activitatea profesională trebuie să pornească de la întrebarea fundamentală: de câți bani vom avea nevoie lunar după pensionare? Dacă nevoia depășește, de exemplu, o mie de euro pe lună, calculul este relativ simplu: se înmulțește numărul de ani rămași până la pensionare cu suma minimă necesară și se împarte astfel încât să se stabilească contribuția lunară necesară pentru a atinge acel nivel de venit.

În acest context, printr-o planificare atentă și folosind instrumente precum Pilonul III sau alte forme de investiție, putem determina cât este necesar să punem deoparte pentru a ne asigura un buget adecvat în momentul pensionării.

Înainte de înscrierea la orice fond de pensii private, este recomandat ca oamenii să consulte un specialist financiar sau să realizeze o analiză comparativă a fondurilor de Pilon III disponibile pe piață. Astfel, se pot identifica cele mai bune condiții: comisioane administrative reduse, câștig net optim și soliditatea fondului. Totodată, este important de știut că, la pensionare, pensia privată facultativă nu poate fi retrasă integral. Conform legislației recente, maximum 30% din sumă poate fi ridicată o singură dată, iar restul va fi plătit eșalonat, conform graficului stabilit individual.

Alegerea unui fond care a demonstrat, pe o perioadă de cel puțin cinci ani, un randament consistent, capabil să acopere cel puțin nivelul inflației, reprezintă un pas important pentru o planificare sigură a pensiei.”, a completat analistul financiar

De când începem să economisim pentru pensie și în ce investim

„Cu cât începi mai devreme să economisești, chiar și de la 20 de ani, și să pui bani deoparte pentru perioada pensionării, cu atât avantajele sunt mai mari. Banii economisiți se acumulează și generează dobânzi, mai ales dacă sunt plasați în instrumente financiare cu potențial de creștere. Orice contribuție, indiferent de sumă, reprezintă un plus dacă este direcționată corect.

Recomandarea mea este să ne orientăm către investiții diversificate: pensii private facultative - pentru care este esențial să cunoaștem regulile privind sumele retrase și comisioanele înainte de semnarea contractului - și alte forme sănătoase de investiție, cum ar fi titluri de stat, fonduri și acțiuni tranzacționate la bursă, metale prețioase, sau chiar investiții imobiliare.

Cea mai ineficientă soluție este păstrarea banilor într-un cont simplu la bancă, fără dobândă, sau în numerar acasă, deoarece aceștia se depreciază în timp din cauza inflației.

Este esențial ca cei care economisesc să nu se limiteze la o singură instituție sau ofertă primită. Este recomandat să revizuiască periodic, cel puțin o dată la șase luni, piața pentru a identifica oferte mai avantajoase, care să asigure dobânzi superioare celor existente. Faptul că ai colaborat cu aceeași entitate timp de zece ani nu garantează obținerea câștigului maxim.

Banii investiți în depozite bancare sunt garantați de stat până la suma de 100.000 de euro. Cine deține sume mai mari, este recomandat să le plaseze în mai multe conturi, la diferite unități, pentru a se asigura că întreaga sumă este acoperită de garanție. Există, de exemplu, și simulatoare gratuite online, care pot ghida oamenii în luarea unei decizii optime privind mutarea banilor între diferite depozite.”, conchide sursa Digi24.ro