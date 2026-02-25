Live TV

Pensia neîncasată după deces: Cine are dreptul să o revendice și ce termene trebuie respectate

Data publicării:
Sume neachitate după decesul pensionarului. Foto Getty Images
Sume neachitate după decesul pensionarului. Foto Getty Images
Din articol
Pensia neîncasată după deces

Dreptul la sumele neachitate după decesul unui pensionar poate fi exercitat de membrii familiei sau de moștenitori, în termenul legal de trei ani. Aceste restanțe - care includ indemnizația aferentă lunii decesului, precum și diferențele rezultate din recalculări - sunt gestionate de Casa Națională de Pensii Publice și pot fi obținute prin depunerea unei cereri la instituția teritorială competentă.

Recuperarea sumelor neîncasate de pensionar depinde de inițiativa moștenitorilor și de respectarea cadrelor legale, asigurând astfel că drepturile cuvenite nu se pierd.

Pensia neîncasată după deces

Potrivit reglementărilor în vigoare, sumele neîncasate reprezintă drepturi bănești cuvenite pensionarului până la data decesului, dar care nu au fost ridicate. Acestea pot include pensia aferentă lunii în care a survenit decesul, eventuale diferențe rezultate din recalculări sau restanțe stabilite ulterior. Plata lor nu se face automat, ci doar la cerere. Solicitarea se depune la casa teritorială de pensii competentă, respectiv la instituția de care aparținea persoana decedată, aflată în subordinea Casa Națională de Pensii Publice.

Sumele neîncasate de către pensionar se plătesc unei singure persoane îndreptățite, după cum urmează:

  • soțului supraviețuitor;
  • sau părintelui;
  • în lipsa acestora, moștenitorilor, în condițiile dreptului comun.

Actele necesare solicitării acestor sume, după caz, sunt:

  • Cerere;
  • certificatul de deces, în original şi copie;
  • actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
  • actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte calitatea de soţ/soţie, respectiv gradul de rudenie cu decedatul, în original şi copie;
  • certificatul de moştenitor, în original şi copie.

În situaţia în care sumele cuvenite şi neîncasate de către pensionarul decedat sunt solicitate de către moştenitori, în condiţiile dreptului comun, plata se face numai în baza certificatului de moştenitor în care aceste drepturi sunt incluse în masa succesorală.

Dreptul de a solicita aceste sume este supus prescripției

Aceste sume pot fi solicitate în termenul general de prescripţie de trei ani, calculat de la data decesului sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a decesului. Depășirea acestui interval poate duce la pierderea posibilității de recuperare.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
An de vechime pentru pensie în 2026. Foto Getty Images
Cât costă să cumperi un an de vechime pentru pensie în 2026: Cum ar putea crește contribuția lunară dacă salariul minim se majorează
ilie bolojan
Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare. Nu mai e cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie
girofarul unei masini de politie
Administrator din Iași, acuzat că a decontat călătorii pe numele unor persoane decedate. Prejudiciu de 3,1 milioane de lei
spital constanta2
Fetița aflată în moarte cerebrală după o operație de apendicită a murit. Avocata familiei acuză posibile erori medicale
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
De unde vrea PSD să ia bani pentru mame și pensionari. Ministrul Manole explică propunerea cu care se va duce la premierul Bolojan
Recomandările redacţiei
State of the Union
Discurs-record al lui Trump despre Starea Uniunii: avertisment pentru...
Ședință de guvern.
Guvernul a adoptat ordonanțele pentru tăierile din administrație și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan anunță că administrațiile locale vor decide asupra...
BUCURESTI - ZIUA NATIONALA - PARADA MILITARA - 1 DEC 2025
Cum va crește vârsta de pensionare la militari: Guvernul introduce...
Ultimele știri
Donald Trump nu renunță la tarifele vamale: „Decizia judecătorilor Curţii Supreme este foarte regretabilă”
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit
Documente secrete ale lui Mussolini pentru întâlnirea cu Hitler, descoperite după 80 de ani la o licitație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Fanatik.ro
Dinamo, o nouă lovitură după transferul lui George Pușcaș. Legenda clubului semnează
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Ce a zis Cristi Chivu după dezastrul lui Inter din Champions League. Așa a explicat rușinea cu Bodo/Glimt
Adevărul
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”
Newsweek
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...