Pensia neîncasată după deces: Cine are dreptul să o revendice și ce termene trebuie respectate

Dreptul la sumele neachitate după decesul unui pensionar poate fi exercitat de membrii familiei sau de moștenitori, în termenul legal de trei ani. Aceste restanțe - care includ indemnizația aferentă lunii decesului, precum și diferențele rezultate din recalculări - sunt gestionate de Casa Națională de Pensii Publice și pot fi obținute prin depunerea unei cereri la instituția teritorială competentă.

Recuperarea sumelor neîncasate de pensionar depinde de inițiativa moștenitorilor și de respectarea cadrelor legale, asigurând astfel că drepturile cuvenite nu se pierd.

Pensia neîncasată după deces

Potrivit reglementărilor în vigoare, sumele neîncasate reprezintă drepturi bănești cuvenite pensionarului până la data decesului, dar care nu au fost ridicate. Acestea pot include pensia aferentă lunii în care a survenit decesul, eventuale diferențe rezultate din recalculări sau restanțe stabilite ulterior. Plata lor nu se face automat, ci doar la cerere. Solicitarea se depune la casa teritorială de pensii competentă, respectiv la instituția de care aparținea persoana decedată, aflată în subordinea Casa Națională de Pensii Publice.

Sumele neîncasate de către pensionar se plătesc unei singure persoane îndreptățite, după cum urmează:

soțului supraviețuitor;

sau părintelui;

în lipsa acestora, moștenitorilor, în condițiile dreptului comun.

Actele necesare solicitării acestor sume, după caz, sunt:

Cerere;

certificatul de deces, în original şi copie;

actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte calitatea de soţ/soţie, respectiv gradul de rudenie cu decedatul, în original şi copie;

certificatul de moştenitor, în original şi copie.

În situaţia în care sumele cuvenite şi neîncasate de către pensionarul decedat sunt solicitate de către moştenitori, în condiţiile dreptului comun, plata se face numai în baza certificatului de moştenitor în care aceste drepturi sunt incluse în masa succesorală.

Dreptul de a solicita aceste sume este supus prescripției

Aceste sume pot fi solicitate în termenul general de prescripţie de trei ani, calculat de la data decesului sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a decesului. Depășirea acestui interval poate duce la pierderea posibilității de recuperare.

