Pensia socială în 2026: Cum completează statul veniturile celor care au contribuit la sistemul public, fără diferențe între categorii

Data publicării:
Indemnizația socială minimă. Foto Getty Images
Indemnizația socială minimă. Foto Getty Images
Din articol
Pensia socială minima garantată: Cine beneficiază de indemnizație Condiții de acordare. Ce stagiu de cotizare îți trebuie ca să primești indemnizația socială Cât este pensia socială minimă în 2026 Când nu se acordă indemnizația socială minimă

Indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută și sub denumirea de pensie socială minimă, reprezintă o completare financiară destinată celor care au contribuit la sistemul public și ale căror drepturi se află sub pragul minim garantat prin lege. Susținută integral din bugetul de stat, această măsură protejează pensionarii cu venituri reduse, asigurând un nivel de trai de bază și sprijinind stabilitatea financiară a celor mai vulnerabili.

Pensia socială minimă reflectă modul în care statul român încearcă să mențină echilibrul între contribuțiile individuale și protecția celor mai vulnerabili pensionari.

Pensia socială minima garantată: Cine beneficiază de indemnizație

Începând cu data de 1 aprilie 2009, prin OUG nr. 6/februarie 2009, s-a instituit pensia socială minimă garantată, ca măsură de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a standardului de viaţă al populaţiei.

Indemnizația se acordă pensionarilor sistemului public de pensii, cu domiciliul în România:

  • indiferent de categoria de pensie de care beneficiază (pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș);
  • indiferent de data înscrierii la pensie;
  • cuantumul însumat al veniturilor din pensii (atât din sistemul public de pensii, cât și din alte sisteme neintegrate acestuia) și din alte drepturi, stabilite și plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, este sub nivelul stabilit prin lege.

Pentru a elimina confuzia dintre pensia contributivă și sprijinul social acordat de stat, legislația a clarificat încă din 2010 statutul așa-numitei „pensii sociale minime”. Astfel, începând cu 3 iulie 2010, sintagma „pensie socială minimă garantată” a fost înlocuită oficial cu denumirea de „indemnizație socială pentru pensionari”.

Tocmai din acest motiv, indemnizația socială nu este evidențiată în decizia de pensionare ca element distinct de calcul. Ea apare exclusiv pe cuponul de pensie, sub forma unei sume acordate în completarea drepturilor de pensie sau a altor venituri din sistemul public, atunci când acestea se situează sub plafonul minim stabilit prin lege.

Citește și: Pensia de invaliditate în 2026: În ce condiții se acordă și cine are dreptul la indemnizație pentru însoțitor

Condiții de acordare. Ce stagiu de cotizare îți trebuie ca să primești indemnizația socială

Una dintre cele mai frecvente confuzii legate de sistemul public de pensii din România este convingerea că, odată atinsă o anumită vârstă, statul acordă automat așa-numita „pensie minimă”. În realitate, legislația în vigoare prevede condiții clare și restrictive.

Pentru a beneficia de indemnizația socială pentru pensionari este obligatoriu un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Fără îndeplinirea acestui prag, dreptul la pensie nu există, iar, implicit, nici completarea până la nivelul minim garantat.

Din punct de vedere legal, „pensia minimă” nu este o pensie separată sau distinctă. Aceasta reprezintă o completare financiară acordată de stat pensionarilor ale căror pensii, stabilite pe baza contribuțiilor plătite de-a lungul vieții active, se situează sub un plafon minim stabilit anual prin lege.

Cu alte cuvinte, statul nu acordă o pensie în lipsa contribuțiilor, ci suplimentează o pensie deja existentă, pentru a asigura un nivel minim de protecție socială. Indemnizația socială nu se acordă pe criterii de vârstă sau de situație socială, ci exclusiv pensionarilor care au cotizat cel puțin 15 ani și ale căror venituri din pensii sunt sub pragul legal.

Condiția esențială pentru acordarea indemnizației sociale este ca totalul pensiilor și al celorlalte drepturi provenite din sistemul public să fie mai mic decât nivelul minim garantat. În aceste situații, statul intervine și acoperă diferența, astfel încât venitul lunar al pensionarului să ajungă la pragul prevăzut de legislație.

Citește și: Lista ajutoarelor sociale de care beneficiază românii în 2026

Cât este pensia socială minimă în 2026

În anul 2026 cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari este stabilit la 1.281 de lei pe lună. Aceasta reprezintă suma minimă garantată de stat pentru românii ale căror venituri din pensii se situează sub acest prag.

Mai exact, atunci când pensia calculată potrivit legislației în vigoare este mai mică decât nivelul indemnizației sociale, statul acoperă diferența până la suma de 1.281 de lei. Pensia socială este finanțată integral din bugetul de stat, și nu din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Când nu se acordă indemnizația socială minimă

Indemnizația socială nu se acordă pensionarilor ale căror venituri din pensii depășesc pragul minim stabilit de lege, respectiv 1.281 lei în 2026. Acordarea indemnizației sociale nu este condiționată de vârsta de pensionare, ci de existența unui drept de pensie și de nivelul acestuia. Astfel, indiferent de tipul pensiei - pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaș - pensionarii care îndeplinesc condițiile și ale căror venituri se află sub plafonul legal pot beneficia de indemnizație.

Citește și: Pensia de stat versus pensia privată: Ce opțiune de economisire îți asigură mai mulți bani la bătrânețe, potrivit specialiștilor

