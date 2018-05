Pensii și ajutoare sociale neplătite. Unde s-au oprit banii virați de Ministerul Muncii

Reprezentanţii Prefecturii Gorj au anunţat, vineri, că au discutat cu directorul Oficiului Judeţean de Poştă despre situaţia persoanelor care nu au primit, în luna aprilie, pensiile sau ajutoarele sociale, concluzia fiind că „banii nu au venit de la Compania Naţională de Poştă Română”.





„Domnul prefect a luat legătura atât cu doamna director de la Casa de Pensii cât şi cu doamna director de la Oficiul Judeţean de Poştă. Banii au fost viraţi de către Ministerul Muncii către Compania Naţională de Poştă Română, însă de aici se pare că banii aceştia nu au plecat către mai multe judeţe, pentru că înţeleg că nu doar judeţul Gorj are astfel de probleme. Doamna director a venit în această dimineaţă să discute cu domnul prefect, să-i expună problema, a explicat faptul că nu ţine de dumneaei, pentru că aceşti bani nu au venit de la Compania Naţională de Poştă Română. Conducerea companiei a explicat că problema se va rezolva în cel mai scurt timp, dovadă e că, în această dimineaţă, a mai plecat o tranşă de bani către pensionari”, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Gorj, Corina Belteu.



Mai mulţi pensionari din judeţ au mers joi, la sediul din zona Gării Târgu-Jiu al Oficiului Judeţean de Poştă Gorj, fiind nemulţumiţi de faptul că nu au primit pensiile în luna aprilie, ei cerând explicaţii de la autorităţi.



„Nimeni nu ştie nimic. E pentru prima dată când iau pensie şi trebuia să-mi dea bani din urmă, dar nu au ajuns banii nici acum. Cupoanele au venit de pe data de 23 aprilie. Am mers la Casa de Pensii şi am întrebat ce se întâmplă şi ni s-a spus că plăţile s-au făcut de pe 21 aprilie. Unde sunt banii?”, a spus o pensionară.

În Gorj, sunt peste 90.000 de mii de pensionari, însă 38.000 primesc pensia pe card, iar banii au ajuns deja la ei.



O situație similară a fost semnalată și în județul Timiș.