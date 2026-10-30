Live TV

Pentru al patrulea an consecutiv, în România s-au întors mai mulți români decât au plecat

Data publicării:
OTOPENI - AEROPORT - REPATRIERE CETATENI ROMANI - ORIENTUL MIJLOCIU - 3 MAR 2026
Români repatriați sosesc pe aeroportul „Henri Coandă”, București. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pentru al patrulea an consecutiv, numărul românilor care se stabilesc în țară este mai mare decât al celor care pleacă, arată datele Monitorului Social, un proiect al Fundației Friedrich Ebert, pe baza datelor oficiale. În perioada 2022-2025, România a înregistrat aproape 280.000 de locuitori în plus datorită imigrației.

Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică confirmă faptul că România nu mai este preponderent o țară sursă de emigrație, ci preponderent de imigrație: în 2024, pentru al patrulea an succesiv, în România s-au stabilit, pentru o perioadă mai lungă de 12 luni, mai multe persoane decât cele care au emigrat, se arată într-un comunicat al Monitorului Social.

Soldurile migratorii au fost de 97.114 persoane în 2022, +66.065 persoane în 2023, +48.716 persoane în 2024, +66.920 în 2025.

Sursa citată precizează că, atunci când vorbim despre imigranți, nu ne referim exclusiv la cetățeni străini. Astfel, în anul 2024, cele mai recente date publicate de Eurostat arătau că aproximativ două treimi (184,7 mii) din cele 287 mii de imigranți de lungă durată înregistrați erau cetățeni români reveniți în țară.

O pondere mare a imigranților (13%) o reprezintă cetățenii ucraineni sosiți în urma declanșării războiului din țara lor. Volume mari de imigranți (dar mai mici decât în anul precedent) s-au mai înregistrat din Nepal (15 mii) și Sri Lanka (7 mii).

Migrația presupune mai multe etape, arată Monitorul Social. Într-o primă etapă, migrantul se stabilește temporar într-o țară străină, păstrându-și domiciliul principal în țara de origine. În statisticile obișnuite, dacă această ședere depășește 12 luni, este încadrată în categoria migrației de lungă durată.

Migrația definitivă are loc la mai mulți ani după sosirea în țara de destinație - de obicei, după dobândirea cetățeniei.

Conform datelor furnizate de INS, în România, cei mai mulți imigranți definitiv au venit, în 2025, din Republica Moldova și Ucraina. Un număr important de imigranți definitiv provin din țările care au constituit, în ultimele decenii, destinații pentru emigrarea temporară a românilor: Germania, Canada, Italia, Spania etc.; sunt, de fapt, repatrieri a unei părți din fluxurile de emigrație înregistrate după Revoluție.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
2
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean Luc Picard din...
Volodimir Zelenski
3
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
4
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
talibani profimedia
5
Nou transplant interzis de talibanii din Afganistan, deși există un număr mare de...
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Digi Sport
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fred Lebow
Fred Lebow, evreul născut în România care a transformat maratonul de la New York într-un fenomen mondial. Povestea unui copil din Arad
militari americani profimedia
Dan Neculăescu, despre posibilitatea ca România să asigure unele costuri pentru trupele SUA staționate aici: Interes strategic major
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
Comisia Europeană, pregătită să colaboreze cu România pentru securitatea Mării Negre, după atacul cu drone din largul Bulgariei
Imagine cu centrala nucleară Cernavodă.
România cere sprijinul statelor UE pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, în contextul investigației Comisiei Europene
Two trains collide at Urda station (Toledo)
MAE: Un român a fost rănit în tragedia feroviară din Spania. Bilanțul a crescut la 69 de morți
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2026
Guvernul discută astăzi prima rectificare bugetară din 2026...
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
România a condamnat la OSCE atacurile sistematice ale Rusiei asupra...
euro bani bacnote
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați...
un om cu umbrela si o femeie in ploaie
Noi alerte de vreme rea: ANM anunță ploi, vânt puternic și ninsori la...
Ultimele știri
Au început lucrările de modernizare a intersecţiei Calea Rahovei-Şoseaua Progresul. Trasee de tramvai, modificate
Un rus a fost reţinut în Polonia după ce a fotografiat infrastructură feroviară. Asupra lui au fost găsite mii de poze și din alte țări
Ministerul Finanțelor: Statul a încasat cu 750 de milioane de lei mai puțin decât estimase din taxele pe jocurile de noroc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Andrei Cordea, salariu de 1 milion de euro! Ofertă oficială pentru starul lui CFR Cluj
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Ședință de urgență la FCSB după 0-1 la Bistrița?! „E inadmisibil! Cu Rapid a fost o întâmplare”
Adevărul
Putin spune că Rusia este pregătită de război cu Europa. Amenințarea liderului de la Kremlin: „Nimeni să nu...
Digieconomic
Programul Rabla Auto 2026 se redeschide pe 3 noiembrie. Bugetul disponibil și valoarea ecotichetelor
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cornel Dinu, declarații tulburătoare: "Sunt la pământ! Nu pot să trăiesc din banii ăștia!"
Pro FM
Dua Lipa, departe de ținutele îndrăznețe pe care le poartă pe scenă. A uimit cu eleganța ei la o gală în NYC
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
O îmbrățișare strânsă. Emma, fiica lui Eric Roberts, mesaj emoționant pentru „mătușa Julia”: „Te iubesc...
Adevarul
Practica pierdută din comunism, din cauza căreia nu se mai construiește la fel de eficient
Newsweek
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Reacția hilară a unui câine când stăpâna sa se pregătește să-l spele pe dinți: „Nu sunt sigură dacă îi place...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...