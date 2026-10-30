Pentru al patrulea an consecutiv, în România s-au întors mai mulți români decât au plecat

Pentru al patrulea an consecutiv, numărul românilor care se stabilesc în țară este mai mare decât al celor care pleacă, arată datele Monitorului Social, un proiect al Fundației Friedrich Ebert, pe baza datelor oficiale. În perioada 2022-2025, România a înregistrat aproape 280.000 de locuitori în plus datorită imigrației.

Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică confirmă faptul că România nu mai este preponderent o țară sursă de emigrație, ci preponderent de imigrație: în 2024, pentru al patrulea an succesiv, în România s-au stabilit, pentru o perioadă mai lungă de 12 luni, mai multe persoane decât cele care au emigrat, se arată într-un comunicat al Monitorului Social.

Soldurile migratorii au fost de 97.114 persoane în 2022, +66.065 persoane în 2023, +48.716 persoane în 2024, +66.920 în 2025.

Sursa citată precizează că, atunci când vorbim despre imigranți, nu ne referim exclusiv la cetățeni străini. Astfel, în anul 2024, cele mai recente date publicate de Eurostat arătau că aproximativ două treimi (184,7 mii) din cele 287 mii de imigranți de lungă durată înregistrați erau cetățeni români reveniți în țară.

O pondere mare a imigranților (13%) o reprezintă cetățenii ucraineni sosiți în urma declanșării războiului din țara lor. Volume mari de imigranți (dar mai mici decât în anul precedent) s-au mai înregistrat din Nepal (15 mii) și Sri Lanka (7 mii).

Migrația presupune mai multe etape, arată Monitorul Social. Într-o primă etapă, migrantul se stabilește temporar într-o țară străină, păstrându-și domiciliul principal în țara de origine. În statisticile obișnuite, dacă această ședere depășește 12 luni, este încadrată în categoria migrației de lungă durată.

Migrația definitivă are loc la mai mulți ani după sosirea în țara de destinație - de obicei, după dobândirea cetățeniei.

Conform datelor furnizate de INS, în România, cei mai mulți imigranți definitiv au venit, în 2025, din Republica Moldova și Ucraina. Un număr important de imigranți definitiv provin din țările care au constituit, în ultimele decenii, destinații pentru emigrarea temporară a românilor: Germania, Canada, Italia, Spania etc.; sunt, de fapt, repatrieri a unei părți din fluxurile de emigrație înregistrate după Revoluție.

Editor : B.P.