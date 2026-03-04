Live TV

Captură foto din video al Poliției Capitalei

Polițiștii au făcut, marți, opt percheziții domiciliare în București, județele Ilfov și Vrancea, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată și tăinuire, prejudiciul estimat depășind 3.656.000 de lei. Mai multe firme au fost înșelate, timp de un an, de către reprezentanții unei firme care s-au folosit de nume și identități false pentru a achiziționa bunuri, materiale de construcții și autoturisme, pretinzând că le vor plăti prin bilete la ordin, fără a asigura însă disponibilul în conturi. Persoanele suspectat au fost conduse la audieri, iar autoritățile au ridicat mai multe bunuri ca probe.

Din anchetă a rezultat că, între iulie 2024 și iulie 2025, mai multe persoane, reprezentanți ai unei societăți comerciale, ar fi indus în eroare alte firme, folosindu-se de identități false, a anunțat Poliția Capitalei, într-un comunicat de presă.

Aceștia ar fi achiziționat bunuri, materiale de construcții și autoturisme, pretinzând că le vor plăti prin bilete la ordin, fără a asigura fondurile necesare în conturi. Ulterior, bunurile ar fi fost preluate de o altă persoană și valorificate.

Prejudiciul estimat este de 3.656.000 de lei.

În urma perchezițiilor, persoanele vizate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, iar autoritățile au ridicat mai multe bunuri considerate probe în cauză.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiunile de înșelăciune în formă continuată și tăinuire.

Autoritățile reamintesc că perchezițiile sunt proceduri legale destinate administrării probatoriului și că prezumția de nevinovăție este menținută până la o hotărâre definitivă.

