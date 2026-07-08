Polițiștii Capitalei au făcut miercuri percheziții în București și județul Galați într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor. Doi bărbați, de 23 și 30 de ani, administratori ai unei societăți comerciale, sunt acuzați că nu au declarat venituri de aproape 20 de milioane de lei obținute din vânzarea de schele metalice, provocând un prejudiciu de peste 5,6 milioane de lei bugetului de stat.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în București și județul Galați, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală.

„În fapt, în perioada mai 2024 – martie 2025, doi bărbați, în vârstă de 23, respectiv 30 de ani, în calitate de administratori în fapt și în drept ai unei societăți comerciale, nu ar fi evidențiat în actele contabile și nu ar fi declarat organelor fiscale venituri de aproximativ 19.800.000 de lei, reprezentând încasări din vânzarea unor bunuri, respectiv schele metalice”, au transmis polițiștii, în comunicatul de presă.

Anchetatorii estimează că prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la aproximativ 5.630.000 de lei.

Ce au găsit anchetatorii

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe bunuri care pot constitui probe în dosar.

„Pentru administrarea probelor, miercuri au fost puse în aplicare cele două mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză”, a precizat Poliția Capitalei.

Cei doi suspecți au fost găsiți de polițiști și urmează să fie audiați.

„Cei doi bărbați au fost depistați și urmează să fie conduși la audieri, urmând ca față de aceștia să fie dispuse măsurile legale care se impun”, au mai transmis anchetatorii.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată.

Editor : Ana Petrescu