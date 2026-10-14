Percheziții în Prahova într-un dosar de fraudă de aproape 2 milioane de lei. Suspecții ar fi falsificat contracte de împrumut

Poliţiştii din Prahova au făcut, miercuri, 27 de percheziţii într-un dosar de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi înşelăciune, în care sunt vizate persoane care ar fi întocmit în fals contracte de împrumut. Prejudiciul este estimat la aproximativ 1,9 milioane de lei.

„În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 3 de Poliţie Ploieşti au pus în executare 27 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Prahova, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi înşelăciune”, a anunţat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, scrie News.ro.

Acestea au avut loc în municipiile Ploieşti şi Câmpina, oraşele Breaza şi Boldeşti-Scăeni, precum şi în comunele Lipăneşti, Surani, Cărbuneşti, Gura Vitioarei, Proviţa de Jos, Fulga, Podenii Noi, Ariceştii Rahtivani, Bărcăneşti şi Târgşorul Vechi.

Contracte de împrumut falsificate şi adeverinţe de venit false

„Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că, în perioada 2023-2026, persoanele bănuite ar fi întocmit în fals contracte de împrumut încheiate cu cooperative de credit, prin falsificarea semnăturilor giranţilor şi debitorilor, precum şi prin utilizarea unor adeverinţe de venit false. Prin intermediul acestor activităţi, ar fi fost obţinute împrumuturi cuprinse între 42.000 de lei şi 65.000 de lei pentru fiecare contract”, a arătat sursa citată.

Prejudiciul total estimat în cauză este de aproximativ 1,9 milioane de lei.

La sediul unităţii de poliţie au fost duse pentru audieri mai multe persoane.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti şi al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploieşti.

Editor : Ana Petrescu