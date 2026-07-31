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Permisul de conducere s-ar putea obține după reguli noi. Ministerul Sănătății propune schimbări importante pentru șoferi

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Reguli noi pentru permisele de conducere. Foto Getty Images
Reguli noi pentru permisele de conducere. Foto Getty Images
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Din articol
Ce prevede proiectul de ordin propus de Ministerul Sănătății Ce modificări propune Ministerul Sănătății pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere

Persoanele care vor să obțină sau să își reînnoiască permisul de conducere ar putea fi evaluate după criterii medicale noi. Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și psihice necesare conducerii autovehiculelor. Deocamdată, măsurile sunt în faza de consultare publică și nu se aplică.

Dacă va fi adoptat în forma propusă, ordinul va actualiza cadrul medical aplicabil evaluării persoanelor care solicită obținerea sau reînnoirea permisului de conducere, în acord cu cerințele europene.

Ce prevede proiectul de ordin propus de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a publicat în dezbatere un proiect de ordin pentru modificarea punctelor 1, 7, 8 și 9 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.162/2010, actul normativ care stabilește normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.

Potrivit referatului de aprobare, schimbările sunt propuse pentru transpunerea în legislația românească a prevederilor unei directive europene și urmăresc actualizarea criteriilor medicale utilizate la evaluarea persoanelor care solicită obținerea sau reînnoirea permisului de conducere.

Cine poate fi afectat de modificări

Dacă proiectul va fi adoptat, noile prevederi vor avea impact asupra persoanelor care solicită pentru prima dată permisul de conducere, dar și asupra șoferilor care trebuie să treacă prin evaluările medicale prevăzute de lege pentru menținerea dreptului de a conduce (reînnoirea permisului).

Documentul vizează modificarea normelor privind aptitudinile fizice și psihice necesare conducerii autovehiculelor, astfel încât examinarea medicală să respecte noile standarde europene.

Proiectul face distincție între două categorii de șoferi. Grupa 1 include conducătorii de autoturisme, motociclete și mopede (categoriile AM, A1, A2, A, B1, B și BE), în timp ce grupa 2 îi vizează pe șoferii profesioniști, care conduc camioane și autobuze (categoriile C și D, precum și subcategoriile și combinațiile acestora).

Ce modificări propune Ministerul Sănătății pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere

Evaluarea medicală a vederii devine mai detaliată

Toate persoanele care solicită eliberarea permisului de conducere vor fi supuse unei evaluări de specialitate pentru stabilirea aptitudinii vizuale necesare conducerii vehiculelor cu motor. Dacă este cazul, această evaluare poate indica necesitatea efectuării unui examen suplimentar al câmpului vizual.

În situația în care sunt identificate elemente clinice care sugerează afectarea acuității vizuale, solicitantul va fi examinat de un medic specialist. În cadrul examinării pot fi evaluate:

  • acuitatea vizuală, câmpul vizual;
  • vederea în condiții de luminozitate scăzută;
  • sensibilitatea la lumină puternică și la contrast;
  • diplopia (vederea dublă);
  • alte afecțiuni oftalmologice relevante pentru siguranța conducerii.

Proiectul prevede că permisul de conducere pentru persoanele din grupa 1 poate fi eliberat sau reînnoit, în cazuri excepționale, chiar dacă nu sunt îndeplinite cerințele privind acuitatea vizuală sau câmpul vizual. Acest lucru este posibil numai dacă:

  • există un aviz medical de specialitate favorabil din care rezultă că deficiența vizuală nu afectează siguranța rutieră;
  • solicitantul este evaluat de un medic specialist oftalmolog;
  • sunt analizate sensibilitatea la lumină și contrast, vederea în condiții de luminozitate redusă și existența altor disfuncții vizuale incompatibile cu conducerea în siguranță;
  • persoana promovează un test practic efectuat de autoritatea competentă sau de o unitate medicală autorizată.

Sunt stabilite condițiile minime de vedere pentru grupa 1

Persoanele care solicită obținerea sau reînnoirea permisului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • acuitate vizuală binoculară de minimum 0,5, cu sau fără corecție optică;
  • câmp vizual orizontal de cel puțin 120 de grade cu o extensie de minimum 50 de grade la stânga și la dreapta, extensie de minimum 20 de grade în sus și în jos;
  • fără deficiențe ale câmpului vizual în interiorul unei raze de 20 de grade față de axul central.

În cazul persoanelor diagnosticate cu afecțiuni oculare evolutive, permisul poate fi eliberat sau reînnoit dacă acestea efectuează controale medicale periodice la un medic specialist oftalmolog, într-o unitate sanitară autorizată.

Sunt introduse reguli pentru persoanele care văd doar cu un ochi

Persoanele care și-au pierdut complet vederea la un ochi sau utilizează numai un ochi pot obține ori reînnoi permisul dacă:

  • au o acuitate vizuală de minimum 0,5, cu corecție optică, dacă este necesar;
  • unitatea de asistență medicală autorizată confirmă că vederea monoculară există de suficient timp pentru adaptare;
  • câmpul vizual al ochiului utilizat îndeplinește cerințele prevăzute pentru grupa 1.

Se introduce o perioadă de adaptare după pierderea vederii la un ochi sau apariția diplopiei

În cazul apariției recente a diplopiei sau al pierderii vederii la un ochi, conducerea autovehiculelor este interzisă pentru o perioadă de adaptare de minimum șase luni. După expirarea acestei perioade, conducerea este permisă numai în baza:

  • unui aviz favorabil emis de medicul specialist oftalmolog;
  • avizului expertului auto;
  • respectării condițiilor și restricțiilor stabilite prin aceste avize.

Sunt menținute cerințe specifice pentru grupa 2 privind vederea

Pentru persoanele din grupa 2 care solicită un permis de conducere sau reînnoirea permisului de conducere, proiectul stabilește următoarele condiții:

  • acuitate vizuală de minimum 0,8 la ochiul cel mai bun și minimum 0,1 la celălalt ochi;
  • dacă se folosesc lentile de corecție, valorile pot fi obținute cu ochelari de maximum plus opt dioptrii sau cu lentile de contact, iar corecția trebuie să fie bine tolerată;
  • câmp vizual orizontal de minimum 160 de grade, extensie de minimum 70 de grade la stânga și la dreapta;
  • extensie de minimum 30 de grade în sus și în jos;
  • fără deficiențe într-o rază de 30 de grade față de axul central.

De asemenea nu se eliberează și nu se reînnoiesc permise persoanelor care prezintă diplopie sau alte tulburări ale funcției vizuale, inclusiv afectarea sensibilității la contrast, incompatibile cu conducerea în siguranță.

În cazul pierderii semnificative a vederii la un ochi, conducerea este interzisă pentru minimum șase luni, după care este permisă doar pe baza avizului medicului oftalmolog și al expertului auto.

Sunt actualizate regulile privind tulburările mintale

Pentru persoanele din grupa 1, permisul nu se eliberează și nu se reînnoiește celor care prezintă:

  • tulburări mintale grave, congenitale sau dobândite în urma unor afecțiuni, traumatisme ori intervenții neurochirurgicale;
  • tulburări grave și/sau persistente ale capacității de judecată, comportamentului sau adaptabilității, indiferent de cauză.

Prin excepție, permisul poate fi eliberat sau reînnoit dacă:

  • există un aviz favorabil emis de medicul specialist curant;
  • persoana efectuează controale medicale periodice;
  • frecvența controalelor este stabilită individual de medicul specialist, în funcție de evoluția afecțiunii și durata remisiunii.

Pentru grupa 2, unitatea sanitară autorizată trebuie să țină seama de riscurile suplimentare asociate conducerii acestor vehicule și poate stabili condiții sau restricții privind conducerea, în funcție de natura și gravitatea afecțiunilor identificate.

Reguli privind consumul de alcool

Proiectul prevede că evaluarea consumului de alcool și a tulburărilor asociate se face în raport cu impactul asupra aptitudinii de a conduce și asupra siguranței rutiere.

Pentru grupa 1:

  • permisul nu se eliberează și nu se reînnoiește persoanelor la care evaluarea medicală constată dependența de alcool sau alte tulburări asociate consumului de alcool incompatibile cu conducerea în siguranță;
  • persoanele diagnosticate anterior cu dependență de alcool pot obține sau reînnoi permisul numai după o perioadă de abstinență și remisiune confirmată medical, în baza unui aviz favorabil al medicului specialist curant și cu respectarea programului de monitorizare medicală stabilit de acesta.

Pentru grupa 2, în evaluarea solicitanților și conducătorilor auto din această grupă, unitatea sanitară autorizată ține seama de riscurile și pericolele suplimentare asociate conducerii vehiculelor din această grupă. În funcție de natura și gravitatea afecțiunilor constatate, unitatea sanitară autorizată, prin medicul specialist, poate stabili condiții sau restricții privind conducerea vehiculelor.

Sunt actualizate prevederile privind drogurile și medicamentele

Proiectul stabilește că permisele de conducere nu se eliberează și nu se reînnoiesc persoanelor la care evaluarea medicală constată:

  • dependența de substanțe psihotrope;
  • alte tulburări asociate consumului acestor substanțe incompatibile cu conducerea în siguranță.

Pentru persoanele din grupa 1:

  • permisul nu se eliberează și nu se reînnoiește dacă evaluarea medicală constată consumul de substanțe psihotrope sau de medicamente care afectează capacitatea de a conduce în condiții de siguranță;
  • aceleași dispoziții se aplică și în cazul utilizării medicamentelor sau combinațiilor de medicamente care, potrivit evaluării medicale de specialitate, sunt susceptibile să afecteze capacitatea de a conduce.

Pentru grupa 2, unitatea sanitară autorizată va ține seama de riscurile suplimentare asociate conducerii acestor vehicule și poate impune condiții sau restricții privind conducerea, în funcție de natura și gravitatea afecțiunilor constatate.

Modificările nu se aplică încă

Este important de precizat că proiectul nu produce efecte juridice în acest moment. Ordinul se află în transparență decizională, ceea ce înseamnă că poate fi modificat în urma observațiilor primite în perioada de consultare publică.

Abia după aprobarea formei finale și publicarea acesteia în Monitorul Oficial noile reguli vor deveni obligatorii. Până atunci, examinările medicale pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere se desfășoară potrivit legislației aflate în vigoare

Editor : C.S.

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