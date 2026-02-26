Live TV

„Persoanele LGBTQ+, ținta unui atac orchestrat în Europa”. Discurs împotriva comunității din România în campania prezidențială (raport)

Persoanele LGBTQ+ din Europa se confruntă cu o ofensivă coordonată a extremei drepte, avertizează raportul anual al ILGA Europe, realizat și prin contribuția organizației românești ACCEPT. Documentul analizează evenimentele sociale, juridice și politice din 54 de țări, inclusiv România, pe parcursul anului 2025.

Potrivit raportului citat de Asociația ACCEPT într-un comunicat de presă, în România, campania anti-LGBTQ+ a fost intensificată în contextul alegerilor prezidențiale din 2025, când mai mulți politicieni au promovat discursuri împotriva egalității de drepturi.

Marșul Bucharest PRIDE a fost ținta unor atacuri orchestrate de lideri ultra-conservatori, iar autoritățile din Oradea au încercat să blocheze evenimentele dedicate comunității LGBTQ+, ceea ce a condus la un protest la care au participat 500 de oameni. Cazul va fi judecat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu sprijinul ACCEPT.

Raportul arată că ofensiva anti-LGBTQ+ nu se limitează la România, ci este vizibilă la nivel european.

Citește și: Tineri atacați după Bucharest Pride. O fată a fost amenințată cu un briceag, dar l-a dezarmat pe agresor. Precizările Poliției

În Ungaria, marșurile PRIDE și adunările publice sunt interzise, cu amenzi pentru participanți, în timp ce în Turcia participanții la proteste sunt reținuți de poliție. Belarus adoptă legi restrictive, iar Rusia persecută vocile care apără drepturile omului, etichetându-le „extremiste”. Măsuri similare afectează organizațiile neguvernamentale din Georgia și Serbia, restrângând accesul la finanțări internaționale.

„Vorbim de o ofensivă orchestrat împotriva persoanelor LGBTQ+, care se manifestă prin discursuri, dezinformare și presiuni legislative sau administrative. Această ofensivă nu este doar o tendință, ci o strategie coordonată la nivel european”, explică raportul ILGA Europe, citat de ACCEPT.

Ungaria, Belarus, Rusia, Georgia și Serbia: Atacuri și restricții pentru persoanele LGBTQ+

Georgia și Serbia încearcă să aducă organizațiile neguvernamentale de drepturile omului în imposibilitatea de a se mai finanța, prin proiecte de lege care atrag consecințe negative pentru accesarea granturilor internaționale. Strategia pare să fie incapacitarea organizațiilor implicate activ în apărarea drepturilor persoanelor LGBTQ+.

Ungaria, Slovacia și Georgia au adoptat măsuri care refuză recunoașterea identității de gen și duc la eliminarea persoanelor trans/intersex/non-binare din viața publică.

„Aceste măsuri redefinesc concepte legale de bază, afectând recunoașterea, accesul la sănătate și participarea publică. Demersurile de această natură încalcă jurisprudența CEDO și standardul Consiliului Europei, care implică accesul facil la o procedură clară și simplă de recunoaștere a genului pentru persoanele transgender. Sunt modificări legislative pe care aleșii le fac împotriva propriilor cetățeni, alegând cu bună știință să-i vulnerabilizeze. Totodată, precedentul pe care aceste evenimente îl creează este unul deosebit de periculos”, mai spune sursa menționată.

Citește și: Şase jandarmi au fost sancţionaţi disciplinar în urma plângerii a trei femei, luate cu duba de la Bucharest Pride şi duse la secţie

Exemple de rezistență și progrese pentru drepturile persoanelor LGBTQ+ în Europa

În același timp, raportul evidențiază exemple de rezistență:

  • Polonia a abrogat ultimele rezoluții de tip „zonă liberă de LGBTQ+.
  • Spania, Parlamentul Insulelor Canare a respins propuneri de anulare a legislației de egalitate și nediscriminare.
  • Catalonia a consolidat sancțiunile împotriva LGBTI-fobiei, inclusiv prevederi despre “practici de conversie” și discurs instigator la ură promovat în online.
  • Danemarca a început să dezvolte politici pentru îmbunătățirea răspunsului sistemului de sănătate la nevoile persoanelor LGBTQ+, după dialog cu societatea civilă.
  • La nivel regional, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o Recomandare nouă privind drepturile persoanelor intersex (integritate corporală, recunoaștere legală, protecție anti-discriminare).

Victor Ciobotaru, directorul executiv ACCEPT, subliniază gravitatea situației.

„Este evident că noi, persoanele LGBTI, suntem astăzi ținta unui atac orchestrat. Mâine, oricine altcineva poate deveni victima acestui tip de ofensivă. Totodată, faptul că există țări în care demersurile de această natură sunt blocate și contracarate prin întărirea legislației pentru egalitate, demonstrează că democrația dispune încă de instrumentele necesare blocării acestor atacuri injuste și disproporționate, orchestrate în întreaga Europa. Așteptăm o reacție rapidă și fermă a decidenților politici din România, care să ia măsuri urgente pentru protecția tuturor cetățenilor, inclusiv a persoanelor LGBTI”, a afirmat Ciobotaru, potrivit sursei citate.

ILGA-Europe ((The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) publică Raportul Anual de cincisprezece ani. Acesta reunește cercetări și expertiză din partea echipei și membrilor ILGA-Europe, inclusiv peste 200 de activiști și specialiști în drept din 54 de țări, pentru a documenta evoluțiile privind protecțiile legale, discriminarea, libertatea de întrunire și de exprimare, drepturile la sănătate, practicile de azil, infracțiunile motivate de ură, integritatea corporală a persoanelor intersex, spațiul societății civile și alte domenii care afectează viața persoanelor LGBTQ+, pe parcursul anului 2025.

Asociația care unește, sub umbrela sa, peste 700 de organizații din Europa și Asia Centrală, a realizat ediția din acest an a raportului în colaborare cu experți naționali și organizații regionale din 54 de țări. Asociația ACCEPT se numără printre organizațiile non-guvernamentale implicate în dezvoltarea raportului.

Citește și: Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea căsătoriilor gay, dacă ajunge premier. „Nu știu de ce nu e în vigoare”

