Peste 1.100 de blocuri din București rămân fără căldură și apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua termică. Ce zone sunt afectate

Data publicării:
BUCURESTI - SANTIER - TERMOFICARE - 11 DEC 2023
Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos / George Călin

Aproximativ 1.200 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de reparaţie şi remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice primare în mai multe zone.

Potrivit Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti, intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări:

* Reţeaua termică primară - conductă Dn 200/500 mm, pe şoseaua Iancului se vor realiza lucrări de reparaţie a conductelor ce impun sistarea furnizării agentului termic către nouă puncte termice (109 blocuri), de luni dimineaţa până marţi, ora 23:00;

* Reţeaua termică primară - conductă Dn 400/500 mm, pe şoseaua Pantelimon şi strada Cristescu Dima se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor pentru care furnizarea agentului termic a fost sistată către şase puncte termice (96 de blocuri), de luni dimineaţa până miercuri, ora 23:00;

* Reţeaua termică primară - conductă Dn 400 mm, pe bulevardul Lacul Tei se vor face lucrări de modernizare pentru care furnizarea agentului termic a fost oprită către nouă puncte termice (104 blocuri şi o industrie), de luni dimineaţa până miercuri, ora 23:00;

* Reţeaua termică primară - conductă Dn 400/600 mm, pe bulevardul Lacul Tei se vor realiza lucrări de modernizare ce impun sistarea furnizării agentului termic către şase puncte termice (94 de blocuri), de luni dimineaţa până joi, ora 23:00;

* Reţeaua termică primară - conductă Dn 600 mm, pe bulevardul Octavian Goga se vor face lucrări de reparaţie a conductelor pentru care va fi oprită furnizarea agentului termic către patru puncte termice (57 de blocuri), de miercuri, ora 09:00, până joi, ora 23:00;

* Reţeaua termică primară - conductă Dn 600 mm, pe strada Liviu Rebreanu se vor realiza lucrări de reparaţie a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic către opt puncte termice (107 blocuri), de luni dimineaţa până marţi, ora 23:00;

* Reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe străzile V.V. Stanciu şi C.R. Motru şi Calea Văcăreşti se vor face lucrări de reparaţie a conductelor pentru care furnizarea agentului termic a fost oprită către şase puncte termice (129 de blocuri şi doi agenţi economici), de miercuri, ora 08:00, până vineri, ora 23:00;

* Reţeaua termică primară - între strada Maria Tănase şi bulevardul Şincai se vor executa lucrări de dezafectare a provizoratului în cadrul POIM - Lot 5 - Obiectiv 23 şi se vor monta vane de sectorizare în căminul CFC4 ce impun sistarea furnizării agentului termic către patru puncte termice (35 de blocuri), de luni până miercuri;

* Reţeaua termică primară - conductă Dn 1100 mm, pe strada Ion Iriceanu se vor face lucrări de reparaţie a conductelor ce impun sistarea furnizării agentului termic către 11 puncte termice (228 de blocuri), de luni dimineaţa, până vineri, ora 23:00;

* Reţeaua termică primară - conductă Dn 800 mm, pe străzile Luică şi Toporaşi se vor executa lucrări pentru integrarea tronsoanelor de conductă nou executate între căminele CS24-CS21, precum şi cele pentru echiparea căminului CS24 în cadrul POIM - LOT 4 - Obiectiv 19, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 17 puncte termice (237 de blocuri şi zece module), de marţi până vineri, ora 23:00;

* Reţeaua termică primară - conductă Dn 1000 mm, pe bulevardul Timişoara se vor face lucrări de remediere a unei avarii ce impun sistarea furnizării agentului termic fără a afecta niciun consumator, de luni dimineaţa până marţi, ora 23:00.

Termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, a explicat Termoenergetica.

