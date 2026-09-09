Peste 1.500 de angajați ai CFR Marfă, fără salarii de luni de zile. Sindicatele acuză Parlamentul după respingerea soluției

Aproximativ 1.550 de angajați ai CFR Marfă nu și-au mai primit salariile de luni de zile și nu au o perspectivă clară asupra situației lor, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, într-un comunicat transmis miercuri, după ce Camera Deputaților a respins un proiect care ar fi putut oferi o soluție pentru aceștia.

„Acești oameni au muncit zeci de ani pe calea ferată. Au familii, facturi, rate și copii de întreținut. Nu cer pomeni și nu cer privilegii. Cer să le fie respectată munca și să primească o minimă protecție din partea statului român”, transmite Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, într-un comunicat de presă.

Proiectul privind Fondul de garantare a fost respins

Sindicaliștii au precizat că au cerut Parlamentului, printr-un memoriu, să găsească o soluție pentru angajații CFR Marfă și să lase disputele politice deoparte.

Miercuri, Camera Deputaților a votat modificarea Legii nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Proiectul nu a fost adoptat: 129 de deputați au votat „pentru”, 70 „împotrivă”, 38 s-au abținut, iar 54 nu au votat.

Federația a prezentat și modul în care au votat parlamentarii fiecărui partid. PSD a avut 88 de voturi pentru, AUR două voturi pentru și 53 de deputați care nu au votat. PNL a înregistrat două voturi pentru, 35 împotrivă, două abțineri și un deputat care nu a votat. USR a avut 34 de voturi împotrivă. SOS România a avut 13 voturi pentru, UDMR 21 de abțineri, iar reprezentanții minorităților naționale 13 voturi pentru și o abținere.

„Acestea nu sunt acuzații și nici interpretări politice, sunt voturile aleșilor neamului”, susține Federația.

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Sindicaliștii cer o soluție pentru cei 1.550 de angajați

Organizația sindicală susține că angajații CFR Marfă nu sunt responsabili pentru problemele companiei.

„Salariații CFR Marfă nu au decis privatizarea eșuată, nu au acumulat datoriile istorice ale companiei, nu au numit și schimbat conducerile și nu au luat deciziile politice și administrative care au adus societatea în situația de astăzi”, mai spune comunicatul.

Sindicaliștii consideră că angajații și familiile lor nu ar trebui să suporte consecințele problemelor companiei.

„Nu este acceptabil ca tocmai ei și familiile lor să plătească acum factura unui eșec pe care nu l-au provocat. De aceea, după votul de astăzi, întrebarea noastră este simplă: cât valorează munca unui om pentru aleșii neamului?”, transmite Federația.

Reprezentanții sindicali spun că vor continua demersurile legale, parlamentare și guvernamentale pentru găsirea unei soluții.

„O țară care nu își respectă oamenii care muncesc nu poate pretinde că își respectă cetățenii. Iar cei 1.550 de salariați ai CFR Marfă merită mai mult decât un vot împotrivă, o abținere sau un refuz de a vota. Merită respect și o soluție”, a transmis Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, afiliată la Blocul Național Sindical.

În ceea ce privește transportul feroviar pentru călători, aceștia nu vor putea cumpăra online bilete de tren în noaptea de 10 septembrie, între orele 1:00 și 5:00, din cauza unor lucrări de mentenanță la platforma CFR Călători.

În acest interval, biletele vor putea fi cumpărate de la casele de bilete. Lucrările vor fi realizate de Informatică Feroviară.

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Editor : Ana Petrescu