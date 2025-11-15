Peste 10.000 de candidați susțin duminică examenul de intrare în rezidențiat. Când se afișează rezultatele

Peste 10.000 de candidați s-au înscris la concursul de intrare în rezidențail care se va desfășura duminică, în cinci centre universitare din țară. În total au fost scoase la concurs 5.079 de locuri și 295 de posturi.

La nivel naţional, concursul de rezidenţiat organizat de Ministerul Sănătăţii se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara şi va aduna la start 10.147 de candidaţi, care îşi vor disputa şansele pentru ocuparea celor 5.079 de şi 295 de posturi. Anul trecut s-au însccris 10.575 de candidați pentru 4.961 de locuri și 295 de posturi.

Pentru ocuparea celor 4.354 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 6.956 de candidaţi, pentru cele 464 de locuri alocate domeniului medicină dentară, 1.950 candidaţi, în timp ce pentru cele 261 de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 1.241 de concurenţi.

Potrivit reprezentanților UMF „Carol Davila” în top 5 al numărului de locuri scoase la concurs, pe specialități, în domeniul medicină se numără: medicina de familie (641 de locuri), medicina interna ( 190 de locuri), cardiologie (189 de locuri), anestezie și terapie intensivă (180 de locuri) și chirurgie generală (181 de locuri).

La polul opus se află: neurologia pediatrică (5 locuri), medicina sportivă (6 locuri), expertiza medicală a capacitității de muncă (11 locuri), cardiologie pediatrică (12 locuri) și medicină nucleară (17 locuri).

În centrul universitar Bucureşti, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” vor susţine concursul de intrare în rezidenţiat cei mai mulţi candidaţi, peste 37% din totalul candidaţilor înscrişi la nivelul întregii ţări 3.881: 2.678 pentru domeniul medicină, 809 pentru domeniul medicină dentară şi 394 pentru domeniul farmacie.

Reprezentanţii UMF ”Carol Davila” au anunţat că în acest an, pentur concursul de rezidențiat, care va avea loc în centrul Expozițional ROMEXPO din Capitală, s-au înscris 3.881 de absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie.

Cum se va desfășura concursul

Concursul pentru intrarea în rezidențiat se va derula sub forma de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, pe o durată de 4 ore. După expirarea timpului alocat concursului şi o pauză de 15 minute, va începe corectura în săli, iar pentru a depune contestaţii, candidaţii vor avea la dispoziţie 24 de ore.

Contestațiilor pot viza întrebările de concurs, recorectarea lucrărilor sau organizarea concursului. Răspunsul contestaţiilor se va da în 48 de ore de la depunerea acestora.

Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, din care 50 de tip complement simplu şi 150 de tip complement multiplu.



Candidaţii vor putea intra în sala de concurs unde au fost repartizaţi începând cu ora 8:30, pentru ca la ora 10 să înceapă concursul de intrare în rezidenţiat, sesiunea 2025.

Editor : A.R.