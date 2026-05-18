Peste 100.000 de români cer Parlamentului legalizarea parteneriatului civil

Peste 100.000 de români au semnat o petiție prin care cer Parlamentului adoptarea legislației privind parteneriatul civil pentru cuplurile necăsătorite, heterosexuale sau formate din persoane de același sex. Inițiatorii campaniei spun că proiectele legislative sunt blocate în Parlament, deși există decizii ale instanțelor române și europene privind recunoașterea legală a acestor cupluri.

Mișcarea a fost lansată de Asociația MozaiQ împreună cu creatoarea de conținut și activista Aluziva (Alina Greavu) și este susținută de 93 de organizații ale societății civile.

Inițiatorii campaniei spun că legalizarea parteneriatului civil ar asigura recunoașterea legală a sute de mii de cupluri necăsătorite din România și ar oferi acces la drepturi precum moștenirea, pensia de urmaș, stabilirea regimului bunurilor comune, dreptul de vizită în spital, luarea deciziilor medicale privind partenerul, imigrarea sau co-asigurarea.

„Acum 79 de zile, când am pornit această mișcare, nu știam dacă vom reuși să strângem în jurul nostru atât de mulți români. Iată că se poate! Sunt peste 100.000 de români care vor ca vocile lor să fie auzite. Clasa politică și specific parlamentarii nu mai pot ignora această temă”, a declarat Vlad Viski, președintele Asociației MozaiQ.

Potrivit organizatorilor, campania a fost susținută și de sute de creatori de conținut, actori, sociologi, regizori, psihologi, terapeuți și alte personalități publice.

Asociația MozaiQ susține că importanța unui cadru legal pentru parteneriatul civil este subliniată și de mai multe decizii ale instanțelor din România și Europa, inclusiv ale Curții Constituționale a României, Curții de Justiție a Uniunii Europene și Curții Europene a Drepturilor Omului, care arată că statul român are obligația de a recunoaște cuplurile necăsătorite.

„În România avem sute de mii de familii care astăzi sunt ignorate de stat. Vorbim despre viețile de zi cu zi ale oamenilor, despre situații de viață și de moarte, despre umanitate, respect, demnitate”, a declarat Alina Greavu, cunoscută în mediul online drept Aluziva.

În prezent, proiectele legislative privind parteneriatul civil sunt blocate în Comisia juridică a Camerei Deputaților, potrivit organizatorilor campaniei.

Mișcarea #ParteneriatCivilACUM anunță că va continua strângerea de semnături și că următorii pași includ depunerea petiției la Parlament și organizarea de evenimente în mai multe orașe din țară pentru promovarea inițiativei.

