Peste 110 persoane salvate de pe munte în 24 de ore. Zeci de oameni au ajuns la spital

Peste 110 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore de către salvamontişti, 48 dintre acestea fiind transportate cu ambulanţele la spital.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 103 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. (...) În cazul acestor intervenţii au fost salvate 111 persoane. Dintre acestea, 48 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital; restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor”, a informat, marţi dimineaţa, Salvamont România, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Lupeni – 22; Salvamont Judeţul Braşov – 18; Salvamont Municipiul Braşov – 14; Gorj – 12; Sinaia – 10.

De asemenea, au fost efectuate 34 de apeluri prin care erau cerute sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

