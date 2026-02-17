Live TV

Peste 110 persoane salvate de pe munte în 24 de ore. Zeci de oameni au ajuns la spital

Data publicării:
salvamont romania
Foto: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont Facebook

Peste 110 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore de către salvamontişti, 48 dintre acestea fiind transportate cu ambulanţele la spital.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 103 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. (...) În cazul acestor intervenţii au fost salvate 111 persoane. Dintre acestea, 48 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital; restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor”, a informat, marţi dimineaţa, Salvamont România, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Lupeni – 22; Salvamont Judeţul Braşov – 18; Salvamont Municipiul Braşov – 14; Gorj – 12; Sinaia – 10.

De asemenea, au fost efectuate 34 de apeluri prin care erau cerute sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
american mutat in oradea
2
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
3
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
lideri coalitie guvernare
4
Coaliția a decis cine scapă de tăierile din administrație. Schimbări și pentru taxe...
memorial victime asediu sarajevo bosnia
5
O femeie din România ar fi participat la vânătoarea de oameni din Sarajevo. „Trebuie să...
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Digi Sport
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Woman trail runs Gates of Lodore Green River canyon Dinosaur National Monument Colorado
Misterul râului care curge „în sus”, sfidând legile fizicii. După un secol de cercetări, oamenii de știință cred că au găsit explicația
salvamontisti pe munte
123 de persoane, salvate de pe munte în doar 24 de ore. Anunțul Salvamont
salvamont
Bilanț Salvamont 2025: Peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte anul trecut
avalansa
Risc de avalanșă pe munții din România. Salvamont: Unde vedem acumulări mari de zăpadă trebuie să fim foarte atenți
stefan geana salvamontist sinaia
Apel umanitar pentru un salvamontist diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă: De zeci de ori a adus oameni în siguranţă de pe munte
Recomandările redacţiei
nicusor dan cu carnetel de note pe birou
Nicușor Dan se întâlnește azi cu liderii coaliției la Cotroceni
Jeanne Shaheen la o sedinta
Senatoare americană: Raportul Comisiei juridice a Camerei...
sorin grindeanu
De ce are Grindeanu „un soi de bucurie” și măsurile pentru care...
donald trump da noroc cu nicusor dan
Ce poate obține România prin participarea la Consiliul Păcii al lui...
Ultimele știri
Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei după valul de frig din aceste zile. Estimări pentru 4 săptămâni
Atac armat la un patinoar din SUA, în timpul unui meci între elevi de liceu. Trei oameni au murit, trei sunt în stare critică
Franța acordă azil unui cuplu anti-Kremlin reținut de ICE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Tragedie în SUA la un meci de hochei: atac armat într-un patinoar. Bilanț provizoriu – doi morți și trei...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Ce nu s-a văzut deloc la TV în Dinamo – Unirea Slobozia 1-0. A fost panică totală după ce s-a prăbușit pe...
Adevărul
Ucigașul lui Gheorghe Chindriș le-a spus anchetatorilor de ce l-a omorât pe fondatorul satului românesc din...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu o lună înaintea barajului cu Turcia, Mircea Lucescu a luat decizia
Pro FM
Ricky Martin, după apariția de la Super Bowl: „Un tsunami de emoții!”. Fanii, după imaginile cu el și Bad...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un român a furat 1.000 de euro pe zi din localul unde lucra din 2018. Ce sumă a strâns și ce făcea cu banii
Newsweek
Ministrul muncii dă vestea cea mare pensionarilor. Pensia crește cu 381 lei. Cât va fi punctul de pensie?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online