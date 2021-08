Peste 12 tone de deșeuri care au ajuns din Germania în România au fost returnate

Peste 12 tone de deşeuri importate din Germania sub formă de obiecte casnice şi de mobilier second hand au fost returnate în ţara de origine, în urma unei acţiuni comune a poliţiştilor Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase şi ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, sub coordonarea Parchetului de lângă Judecătoria Reghin, împreună cu comisari ai Gărzii de Mediu.

"Ieri, 11 august, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase şi ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, sub coordonarea Parchetului de lângă Judecătoria Reghin, împreună cu comisari ai Gărzii de Mediu - S.J. Mureş, au efectuat un control la o societate comercială din judeţul Mureş.

Din cercetări a reieşit că, în cursul lunii august, societatea, prin administratorul său, ar fi importat din Germania 12 tone de obiecte casnice şi de mobilier second hand, reprezentând, de fapt, deşeuri de echipamente electrice şi electronice şi articole de porţelan. Astfel, potrivit Regulamentului European 1013/2016 privind transferurile de deşeuri, a fost dispusă măsura returnării deşeurilor electrice şi electronice", a anunţat, joi, într-un comunicat de presă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Potrivit IPJ Mureş, a fost întocmit dosar penal pentru import de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import, export sau import de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, prevăzute de Legea 211/2011, privind regimul deşeurilor şi introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură în scopul eliminării acestora (conform OUG 195/2005 privind protecţia mediului).

Cercetările sunt continuate pentru probarea întregii activităţi infracţionale şi luarea măsurilor legale ce se impun, conform Agerpres.

