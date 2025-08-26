Live TV

Peste 1,5 milioane de bucureșteni sunt expuși la zgomot peste limitele legale. Măsurile propuse la nivelul Primăriei Capitalei

Foto: Shutterstock
Ce măsuri propune Consiliul General

Peste 1,5 milioane de bucureșteni sunt expuși, în decursul unei zile normale, la un nivel de zgomot care depășește limitele legale, iar în Capitală nu există niciun parc care să poată fi catalogat drept „zonă liniștită”. Acestea sunt concluziile care stau la baza unui proiect ce va fi discutat în următoarea ședință a Consiliului General.

Consiliul General al Municipiului București va discuta în ședința de vineri, 29 august, un proiect prin care vrea să adopte „măsuri esențiale pentru reducerea nivelului de zgomot” din București.

Dintr-un raport al Direcției de Mediu reiese că 1.890.691 de locuitori ai Bucureștiului „sunt expuși la niveluri de zgomot ce depășesc valorile-limită” pe timpul nopții. 

Pe durata unei zile normale, 1.769.589 de locuitori ai Bucureștiului sunt expuși la zgomot peste valorile limită, menționează același raport.

Direcția de Mediu susține că niveluri ridicate de zgomot sunt generate din cauza drumurilor de viteză și capacitate. 

La viteze scăzute, principalele surse de zgomot sunt „schimbarea vitezelor, oprirea și pornirea de pe străzile aglomerate”. În plus, pe timpul nopții, „vehiculele ating deseori viteze mai mari și există o tendință de creștere a traficului”.

În general, potrivit Direcției de Mediu, nivelul ridicat de zgomot este generat de „încălcarea legislației privind circulația pe drumurile publice, a celei privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice precum și a normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și a celor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”. 

Același raport mai menționează că în București nici măcar parcurile nu pot fi considerate „zone liniștite” în totalitate, ci doar anumite porțiuni din parcurile Văcărești, Tineretului și Carol I.

Ce măsuri propune Consiliul General

În ședința de vineri, consilierii generali vor discuta un proiect care are scopul de a introduce mai multe măsuri pentru a reduce nivelul de zgomot din București.

Este vorba, în principal, de monitorizarea zgomotului în spațiul public, dar și despre măsuri precum montarea de asfalt silențios, reducerea vitezei de circulație pe anumite tronsoane din Capitală sau extinderea zonelor rezidențiale cu limită de viteză de 30 de kilometri/oră.

Monitorizarea, în special în zonele parcurilor, ar urma să fie făcută prin 28 de stații fixe care vor avea și camere video pentru trafic și alte două stații mobile. Stațiile mobile vor fi folosite pentru măsurarea zgomotului generat de concerte, dar și de barurile sau restaurantele din apropierea parcurilor.

În același timp, vor exista „zone pilot”, în special în zonele Parcul Cișmigiu - Bd. Regina Elisabeta, Parcul Herăstrău - Bd. Regele Mihai I, Parcul Tineretului - Bd. Tineretului. 

În zonele pilot se vor aplica următoarele măsuri:

  • Reducerea limitei de viteză la 50km/oră (acolo unde limita depășește această valoare)
  • Instituirea de zone cu viteză limitată la 30km/oră în perimetrele rezidențiale;
  • Utilizarea asfaltului fonoabsorbant;
  • „Instalarea de panouri radar cu afișaj dinamic pe străzile unde au fost reduse limitele de viteză” pentru a-i încuraja pe șoferi să se conformeze la noile limite; 

Primăria Capitalei ar mai urma să adune date legate de nivelul traficului, până la finalul lui 2026, prin care să creeze o nouă bază de date pentru a îmbunătăți hărțile strategice de zgomot.

