Live TV

Video Peste 250 kg de cocaină din Columbia, ascunsă în transporturi de flori. 4 persoane au fost trimise în judecată, într-un dosar DIICOT

Data actualizării: Data publicării:
flori diicot cocaina
Foto: politiaromana.ro

Patru bărbați, cu vârste între 37 și 64 de ani, au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc, într-un dosar instrumentat de polițiști împreună cu procurorii DIICOT. Ei sunt suspectați că au adus din Columbia în țara noastră cocaină impregnată în cartoane de împachetat flori. Cei doi români sunt în arest preventiv, iar ceilalţi doi, un cetăţean româno-moldovean şi altul românu-ucrainean, au primit mandate de arestare în lipsă întrucât se sustrag cercetărilor. Autoritățile au găsit în depozitul din județul Brașov și unul dintre cele mai mari laboratoare clandestine de droguri sintetice.

Video de la descinderea autorităților poate fi accesat AICI.

Potrivit anchetatorilor, în urma activităților desfășurate în luna iunie 2025, la data de 24 noiembrie 2025 a fost dispusă trimiterea în judecată a două persoane de cetățenie română și a altor două cu dublă cetățenie română–ucraineană, respectiv română–moldovenească, arată comunicatul de presă al Poliției Române. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic internațional și intern de droguri de mare risc, precum și tentativă la trafic de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în noiembrie 2024, sub coordonarea unui bărbat de 64 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, ar fi fost constituită o grupare de criminalitate organizată care avea ca scop introducerea și comercializarea în România a cocainei provenite din Columbia.

cocaina diicot flori 2
Foto: politiaromana.ro

Anchetatorii susțin că drogurile urmau să fie introduse în țară sub acoperirea unor importuri de flori și plante, ambalate în cutii de carton impregnate cu cocaină. Pentru a testa modul de desfășurare a controalelor vamale, membrii grupării ar fi realizat anterior două transporturi legale de flori către Republica Moldova și ulterior România.

Ulterior, profitând de această metodă, liderul grupării ar fi achiziționat cocaină din Columbia, impregnată în cartoane utilizate la ambalarea plantelor, drogurile fiind astfel disimulate într-un export aparent legal. Transporturile ar fi urmat ruta stabilită anterior, iar plantele ar fi fost depozitate într-un loc din Hărman, județul Brașov, unde ambalajele ar fi fost schimbate înainte de a fi expediate spre Republica Moldova.

În urma unei percheziții domiciliare efectuate la data de 20 iunie 2025, anchetatorii au descoperit 603 cartoane, cu o masă netă de peste 252 de kilograme, ce ar fi conținut cocaină destinată comercializării pe piața din România.

Tot în același depozit, polițiștii și procurorii au identificat un laborator clandestin, considerat unul dintre cele mai mari din România, dotat cu vase de reacție, generator de abur și cantități mari de substanțe chimice folosite la producerea drogurilor sintetice. Au fost descoperiți inclusiv precursori precum acid sulfuric și PMK ethylglycide, utilizați în producerea de MDMA și amfetamine.

cocaina flori diicot
Foto: politiaromana.ro

Prin rechizitoriu, procurorii au solicitat prelungirea măsurilor de arest preventiv pentru cei doi inculpați români aflați în detenție, precum și arestarea preventivă în lipsă a celor două persoane cu dublă cetățenie, care se sustrag urmăririi penale. Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Brașov.

Autoritățile precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Getty Images
1
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Cotton harvest from field
2
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Călin Georgescu.
3
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
volodimir zelenski
4
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
proteste slovacia avertizori integritate
5
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fum degajat la un incediu
Incendiu într-un apartament situat la etajul al optulea al unui bloc din Braşov. Un bărbat a suferit arsuri pe faţă şi pe membre
Wiz Khalifa. cu sapca si ochelari
Anunț de ultimă oră al Poliției după ce rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare
Iarna la munte
Înşelăciuni cu cazări de Revelion. Bărbat suspectat că a închiriat, de mai multe ori, o pensiune din Brașov, pe care nu o deținea
Vlad Pascu.
Cererea de recurs în casaţie formulată de Vlad Pascu a fost respinsă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Decizia este definitivă
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
Donald Trump cataloghează fentanilul drept „armă de distrugere în masă”
Recomandările redacţiei
Federal President visits US forces in Grafenwoehr
Decizia lui Trump privind reducerea trupelor din Europa. Câți...
femeie munceste de acasa
Obișnuitele „punți” între zilele libere pentru bugetari, eliminate...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care...
soldați pe front în ucraina
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile...
Ultimele știri
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a fost apreciat”
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Fermierii și ecologiștii salută amânarea acordului UE - Mercosur. Ce urmează
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025. Ce nu este bine să faci pe 20 decembrie, e considerat mare păcat
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...