Peste 28.000 de copii din sistemul de protecție au primit alocația de plasament. Suma totală plătită depășește 36 de milioane de lei

Peste 28.000 de copii din sistemul de protecție specială au primit, în luna martie 2026, alocația de plasament aferentă lunii februarie, în valoare totală de peste 36 de milioane de lei, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Alocația este de 1.194 lei pe lună pentru fiecare copil, iar pentru copiii cu handicap suma este majorată cu 50%.

Totodată, 9.697 de tineri care au ieșit din sistem beneficiază de o indemnizație lunară de 3.170 lei.

Potrivit comunicatului de presă al instituției, peste 36 de milioane de lei au fost virați către 28.114 beneficiari ai alocației de plasament, sprijin financiar acordat copiilor aflați în îngrijire specială, în baza Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

„Alocația de plasament reprezintă un sprijin esențial pentru copiii din sistemul de protecție specială și pentru persoanele care îi au în grijă. Prin aceste plăți lunare, ne asigurăm că drepturile lor sunt respectate și că beneficiază de susținerea necesară”, au transmis reprezentanții ANPIS.

Pentru acordarea alocației sunt necesare cererea tip, actul de identitate al solicitantului, certificatul de naștere al copilului, hotărârea judecătorească definitivă și, după caz, certificatul de handicap. Documentele pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială sau transmise în format electronic.

Sprijin financiar și pentru tinerii care ies din sistem

După împlinirea vârstei de 18 ani, tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială pot opta pentru încetarea acesteia și pentru acordarea unei indemnizații lunare în valoare de 3.170 lei. Aceasta poate fi acordată până la vârsta de 26 de ani, dacă tinerii urmează o formă de învățământ la zi sau sunt angajați.

În martie 2026, ANPIS a efectuat plata indemnizației pentru 9.697 de tineri care își continuă studiile sau sunt încadrați în muncă.

„Ne reafirmăm angajamentul de a sprijini copiii și tinerii vulnerabili, oferindu-le acces real la drepturile sociale și la instrumentele necesare pentru o integrare cât mai bună în societate”, au mai precizat reprezentanții instituției.

Indemnizația pentru tineri se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, iar dosarul trebuie să includă, printre altele, copia actului de identitate, adeverințe privind situația educațională sau profesională și documente care atestă consilierea și informarea tânărului după încetarea măsurii de protecție specială.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să asigure continuitatea sprijinului financiar pentru copiii și tinerii din sistemul de protecție specială, facilitând tranziția acestora către viața independentă.

Editor : Ana Petrescu