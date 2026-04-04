Peste 3 milioane de români primesc ajutor financiar de la stat în mai 2026. Cine sunt beneficiarii pachetului de solidaritate

Data publicării:
Ajutor de la stat în luna mai 2026.
Din articol
Ce înseamnă „Pachetul de Solidaritate” Cine sunt romanii care primesc ajutor financiar de la stat

Peste 3 milioane de români urmează să primească sprijin financiar de la stat, după ce Guvernul a aprobat un nou pachet de măsuri sociale destinat categoriilor vulnerabile. Decizia vine pe fondul presiunilor economice tot mai accentuate, care afectează în special pensionarii cu venituri mici și familiile cu copii, considerate cele mai expuse riscului de sărăcie. Sumele vor fi acordate în două tranșe, prima fiind programată pentru luna mai.

Potrivit autorităților, intervențiile financiare sunt menite să limiteze riscul de sărăcie și excluziune socială, prin majorări de venituri și acordarea de ajutoare financiare directe.

Ce înseamnă „Pachetul de Solidaritate”

Guvernul a aprobat joi, 2 aprilie, „Pachetul de solidaritate”, proiect inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Măsurile sunt necesare în condițiile presiunilor resimțite de populație în urma creșterii prețurilor și vizează, în mod prioritar, protejarea veniturilor celor mai vulnerabili. Aproximativ 3,1 milioane de familii și persoane singure vor beneficia de aceste măsuri.

„Pachetul de Solidaritate înseamnă un sprijin modest, dar necesar pentru cei care o duc, zi de zi, cel mai greu. Sunt familiile cu venituri mici, părinții care luptă pentru copiii lor cu dizabilități și vârstnicii care trăiesc cu pensiile cele mai mici. Pentru ei, acest sprijin nu este un beneficiu în plus. Este, de multe ori, diferența dintre a face față nevoilor și a nu mai putea. Avem datoria să fim alături de acești oameni, pentru că demnitatea nu trebuie să fie un privilegiu, ci un drept pentru fiecare dintre noi.”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale într-un comunicat de presă

Cine sunt romanii care primesc ajutor financiar de la stat

Sprijin financiar acordat în două tranșe pentru pensionari

Pentru pensionari este instituit un ajutor financiar acordat în două tranșe, în lunile mai și decembrie 2026. Aproximativ 2,9 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei inclusiv vor primi:

  • 1.000 lei pentru cei cu pensii de până la 1.500 lei (500 de lei în luna mai și 500 de lei în decembrie);
  • 800 lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 lei (400 de lei în luna mai și 400 de lei în decembrie);
  • 600 lei pentru cei cu pensii între 2.001 și 3.000 lei (300 de lei în mai și 300 de lei în decembrie).

Ajutorul financiar va fi acordat prin casele teritoriale de pensii, casele sectoriale de pensii, fără să fie necesare cereri din partea beneficiarilor.

Majorarea venitului minim de incluziune pentru familiile cu copii

Pentru familiile cu copii este prevăzută o majorare a venitului minim de incluziune, în funcție de veniturile familiei și numărul de copii, cu accent pe sprijinirea familiilor monoparentale și a celor cu mai mulți copii.

Pentru familiile vulnerabile cu copii ajutorul acordat prin venitul minim de incluziune (VMI) va fi majorat de la un cuantum mediu de 273 lei la 340 lei pe familie.

Cuantumurile variază în funcție de tipul familiei, numărul de copii și venituri, crescând, de exemplu, de la 115 lei la circa 145 lei pentru familiile cu un copil și venituri mai mari, respectiv de la 638 lei la aproximativ 900 lei pentru familiile monoparentale cu 4 sau mai mulți copii și venituri foarte mici.

Stimulent educațional pentru copii

Stimulentul educațional pentru copiii din familii defavorizate va fi majorat de la 133 lei la 265 lei, în vederea încurajării participării în învățământul preșcolar.

Prestații sociale mai mari pentru copiii cu dizabilități

Pentru copiii cu dizabilități este prevăzută o majorare a prestațiilor sociale, diferențiat, în funcție de gradul de handicap, respectiv:

  • pentru handicap grav: de la 463 lei la 548 lei;
  • pentru handicap accentuat: de la 232 lei la 397 lei;
  • pentru handicap mediu: de la 80 lei la 199 lei;

Editor : C.S.

