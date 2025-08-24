Peste 30 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore. Zeci de apeluri la Salvamont

Salvamontiștii au salvat de pe munte un număr de 35 de persoane în ultimele 24 de ore. Peste 25 de apeluri au fost date, în intervalul menționat, la Dispeceratul Național Salvamont solicitând intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Dintre acestea, șase apeluri au fost a Salvamont Cluj, câte trei apeluri au fost la Salvamont Maramureș, Salvamont Sibiu și Salvamont județul Brașov. Câte două apeluri au fost la Salvamont Alba, Salvamont Prahova, Salvamont Neamț și Salvamont Suceava. În timp ce un apel a fost primit la Salvamont Argeș și Salvamont Mehedinți.

"În cazul acestor intervenţii au fost salvate 35 de persoane. Dintre acestea, şapte persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital şi alte patru persoane au fost transportate cu elicopterele SMURD la spital. Din păcate, patru persoane au fost găsite decedate şi au fost transportate şi predate la IML", a precizat Salvamont România, duminică, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, s-au primit 36 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Salvamontiștii au intervenit și sâmbătă, când u salvat 16 persoane de pe munte, dintre care șapte au fost transportate cu ambulanțe SAJ, SMURD sau Salvamont la spital. Dispeceratul Național Salvamont a primit 13 apeluri prin care a fost solicitată intervenția de urgență a salvamontiștilor.

De asemenea, au fost primite și 31 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite treasee turiste din zonele montane.

