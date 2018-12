Este un bilanţ zguduitor: peste 400 de copii au dispărut fără urmă anul acesta în România. Părinţii aşteaptă cu sufletul la gură o veste de la poliţişti. Anchetatorii fac tot posibilul să dea de urma lor, dar ştiu, în acelaşi timp, că dacă nu îi găsesc în primele zile după apelul de urgenţă, pentru familii urmează o aşteptare lungă şi agonizantă.

„Nu mai am nicio amintire de la Mădălina, decât păpuşa asta pe care a primit-o ea când a împlinit 4 ani. În rest nu mai am nimic, pentru că am avut nişte inundaţii pe aici şi ne-a luat apa, toate le-a stricat. Atâta mai am”. Sunt cuvintele sfâșietoare, rostite cu lacrimi printre gene, ale Georgetei Vlăsceanu, mama unei fetițe dispărute.

În urmă cu 35 de ani, dintr-un sat din Ialomiţa, a dispărut Roxana Mădălina Vlăsceanu. Avea 4 ani şi de atunci nu a mai văzut-o nimeni. A dipărut din faţa casei părinteşti, la ora 9:00 dimineaţa, în timp ce aştepta educatoarea care urma să o conducă la grădiniţă.

- Seara ne-am culcat, n-a fost nimica, a fost veselă. Toată noaptea nu a putut să adoarmă, toată noaptea a stat cu capul pe mine şi îi ziceam să se culce şi nu vrea deloc. Nu știu, dar era agitată tare. Ce semn o fi avut ea, că nu știa să-mi spuie. Dimineaţa probabil a luat-o somnul. Eu m-am sculat, am plecat la muncă, la porumb, bărbată-miu s-a dus la CAP să dea un telefon la Bucureşti şi ea a rămas cu soacră-mea, cu bunica, să se ducă la grădiniţă”, povestește Georgeta Vlăsceanu.

- Câţi ani avea fata dumneavoastră?

- 4 ani şi 3 luni.

- Şi de atunci n-aţi mai văzut-o.

- Dar nu zic că-s atâţia ani. Zic că parcă ieri a fost. Chiar să nu o vadă nimeni, să nu spuie nimeni nimic, nimic de ea...

În 2018, poliţia a căutat 3600 de minori declaraţi dispăruţi. Au fost găsiţi 3190 dintre ei.

- Câţi copii dispar anual din România?

- Sunt înregistrate aproximativ două mii de plecări voluntare ale minorilor. Dintre acestea, pot să vă spun că sunt soluţionate peste 95% în prima săptămână. Procentul care rămâne nerezolvat, din păcate, sunt acele cazuri care se înregistrează datorită accidentelor, de exemplu, înec, sau dispariţiile în locurile greu accesibile, când corpul nu este găsit, explică Emil Gănțoi, comisar-șef la Direcția pentru Investigații Criminale a IGPR.

Care sunt şansele de a descoperi pe cineva dispărut în cel mai scurt timp şi ce paşi urmează investigatorii aflaţi duminică seară, de la ora 22:00, la Digi24, la o nouă ediție specială a emisiunii „România furată”.

Etichete:

,

,