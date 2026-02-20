Live TV

Peste 710.000 de români primesc tichete de energie. Sprijinul continuă până la finalul anului 2026

Data publicării:
contor energie electrica
Foto: GettyImages

Sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili de energie electrică prin OUG nr. 35/2025 va continua până la 31 decembrie 2026, oferind stabilitate și predictibilitate familiilor cu venituri reduse, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Peste 710.000 de români beneficiază deja de acest sprijin.

Până în prezent, în aplicația EPIDS au fost înregistrate 1.016.852 cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care 724.847 au fost declarate eligibile, potrivit comunicatului de presă al ANPIS. Datele evidențiază interesul constant pentru această măsură și importanța menținerii protecției gospodăriilor vulnerabile.

De la debutul măsurii și până la ultima plată efectuată, în februarie 2026 pentru drepturile aferente lunii ianuarie 2026, ANPIS a realizat plăți în valoare totală de aproximativ 197,6 milioane lei, pentru un număr mediu de 714.082 beneficiari eligibili la nivel național.

Sprijinul constă în acordarea unui tichet electronic de energie de 50 lei pe lună, sumă care poate fi utilizată exclusiv pentru plata facturilor de energie electrică aferente locului de consum declarat.

În contextul prelungirii perioadei de aplicare a măsurii, ANPIS încurajează cetățenii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate să depună cereri prin aplicația EPIDS, fie online, fie prin intermediul oficiilor poștale sau al primăriilor. Solicitanții sunt sfătuiți să completeze cererea cu atenție la corectitudinea datelor de identificare și a locului de consum, pentru a evita neeligibilitatea sau invalidarea cererii.

Veniturile înregistrate la ANAF și la Casa Națională de Pensii Publice nu trebuie completate de beneficiari, fiind verificate automat prin interogarea bazelor de date puse la dispoziție de instituții. De asemenea, odată transmisă cererea, aceasta nu mai poate fi modificată; eventualele erori necesită anularea cererii inițiale și depunerea unei noi solicitări cu date corecte.

ANPIS rămâne angajată în aplicarea eficientă a măsurilor de protecție socială și în asigurarea accesului la sprijin pentru toate persoanele eligibile.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta call-center-ul ANPIS la numărul 021 9309 sau pot transmite solicitări pe e-mail la sprijinenergie@mmanpis.ro

