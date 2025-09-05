Live TV

Peste 7,6 milioane de turişti s-au cazat în hotelurile și pensiunile din România, în primele 7 luni. Din ce țări provin aceștia

Data publicării:
receptie hotel
Foto: Getty Images

Numărul turiştilor sosiţi în unităţile de cazare din România, în primele şapte luni ale anului, a fost de 7,603 milioane, în scădere cu 0,8% faţă de intervalul similar din 2024, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, la finalul lunii iulie 2025, din numărul total de sosiri, cele ale turiştilor români au reprezentat 81,9%, în timp ce sosirile turiştilor străini au însemnat 18,1%, scrie Agerpres.

Totodată, înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2025, au însumat 16,023 milioane, în creştere cu 0,3% raportat la aceeaşi perioadă din anul anterior.

Din numărul total de înnoptări, turiştii români au avut cea mai mare pondere, de 82,1%, restul de 19,7% revenindu-le turiştilor străini.

Datele INS relevă faptul că durata medie a şederii, în primele şapte luni, a fost de 2,1 zile, atât la turiştii români, cât şi la cei străini.

Pe judeţe, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat) a înregistrat valori mai mari în: Bucureşti (1,117 milioane de persoane), Constanţa (945.400) şi Braşov (768.100).

În acelaşi timp, înnoptările au înregistrat valori mai mari în: Constanţa (2,802 milioane de persoane), Bucureşti (2,260 milioane) şi Braşov (1,445 milioane).

Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică au provenit din: Germania (130.700 de persoane), Italia (118.500) şi Israel (86.100).

Raportat la luna similară din 2024, în iulie 2025, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat) au însumat 1,811 milioane de persoane, în scădere cu 3,7%, din care turiştii români au avut o pondere de 85,5%, iar cei străini de 14,5%.

În aceeaşi perioadă, numărul înnoptărilor a fost de 4,442 milioane, în scădere cu 4,7% de la un an la altul, cele mai multe fiind rezervate de turiştii români (88,2%).

Tot în iulie 2025, durata medie a şederii a fost 2,5 zile la turiştii români, respectiv de două zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în intervalul analizat, a fost de 38,2% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în scădere cu 2,5 puncte procentuale faţă de luna iulie 2024.

INS precizează că, în urma aderării României la Spaţiul Schengen, la 1 ianuarie 2025, începând cu luna ianuarie a acestui an, informaţiile referitoare la sosirile vizitatorilor străini în România şi plecările vizitatorilor români în străinătate nu mai sunt comparabile şi nu se vor mai publica.

