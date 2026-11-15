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Peste 9 milioane de vieți ar putea fi salvate anual prin reducerea poluării aerului. Ce arată un studiu realizat în 136 de țări

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poluare aer sanatate mintala
Foto: Getty Images
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Din articol
Niveluri de șase ori mai mari decât recomandările OMS Milioane de îmbolnăviri ar putea fi prevenite Costurile economice ale poluării aerului

Reducerea poluării aerului la nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ar putea preveni sau amâna 9,4 milioane de decese în fiecare an, precum și milioane de cazuri de boli cardiovasculare, respiratorii și neurologice. Un studiu publicat în revista științifică Environment International arată impactul major pe care l-ar avea îmbunătățirea calității aerului asupra sănătății populației, pe baza datelor din 136 de țări cu venituri mici și medii.

Studiul a fost făcut de un grup de cercetători de la Universitatea Cambridge, din Marea Britanie. Aceștia au urmărit, în special, două tipuri de poluanți: particulele fine PM2,5 și dioxidul de azot (NO2).

Particulele PM2,5 provin din surse precum traficul rutier, activitățile industriale și arderea combustibililor. Din cauza dimensiunilor foarte mici, acestea pot pătrunde adânc în plămâni și pot ajunge în circulația sanguină, contribuind la apariția sau agravarea unor afecțiuni cardiovasculare și respiratorii.

Dioxidul de azot este asociat în principal cu emisiile provenite din trafic și din procesele de ardere.

Niveluri de șase ori mai mari decât recomandările OMS

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, concentrația medie anuală de particule PM2,5 nu ar trebui să depășească 5 micrograme pe metru cub de aer. În cele 136 de țări analizate, media era însă de aproximativ 30 de micrograme pe metru cub, de peste șase ori mai mare decât valoarea recomandată.

Pentru a estima efectele reducerii poluării, cercetătorii au combinat date despre concentrațiile de poluanți cu informații privind populația, mortalitatea și frecvența mai multor boli. Pe baza acestora, au calculat câte decese și cazuri noi de îmbolnăvire ar putea fi prevenite sau amânate într-un an, dacă nivelul poluării ar ajunge la valorile recomandate de OMS.

Rezultatele arată că reducerea concentrației de PM2,5 până la nivelul recomandat ar putea duce la o scădere de aproximativ 23% a numărului anual de decese în țările analizate. În total, ar putea fi prevenite sau amânate 9,4 milioane de decese în fiecare an.

Milioane de îmbolnăviri ar putea fi prevenite

Beneficiile nu s-ar limita la reducerea mortalității. Potrivit estimărilor cercetătorilor, respectarea recomandărilor OMS privind concentrația de PM2,5 ar putea preveni anual aproximativ:

  • 7,3 milioane de cazuri de boală coronariană, afecțiune în care arterele care alimentează inima cu sânge se îngustează, crescând riscul de infarct;
  • 2,3 milioane de accidente vasculare cerebrale;
  • 2,8 milioane de cazuri de boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC);
  • 1,1 milioane de cazuri de demență.

Separat, reducerea concentrațiilor de dioxid de azot până la valorile recomandate de OMS ar putea preveni sau amâna aproximativ 1,1 milioane de decese anual.

Costurile economice ale poluării aerului

Cercetătorii atrag atenția că reducerea poluării ar avea efecte pozitive și asupra economiei. Un număr mai mic de îmbolnăviri ar însemna cheltuieli medicale mai reduse și pierderi economice mai mici provocate de incapacitatea de muncă.

„Reducerea poluării aerului ar putea avea un impact major asupra îmbunătățirii calității vieții și reducerii numărului de decese premature”, a declarat Dr. Annalan Navaratnam, cercetător în epidemiologie la Universitatea Cambridge.

Rezultatele se bazează pe modele statistice care estimează beneficiile potențiale ale reducerii poluării, nu pe numărul de decese care ar putea fi evitate cu certitudine. Studiul evidențiază însă importanța măsurilor de reducere a emisiilor provenite din trafic, industrie și producerea energiei pentru protejarea sănătății publice.

Editor : A.P.

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