Peste 90 de intersecții și treceri de pietoni din București vor avea semaforizare inteligentă. Anunțul făcut de Primăria Capitalei

Studiile de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea primelor 92 de intersecţii şi treceri de pietoni şi pentru amenajarea centrului de comandă au fost votate în şedinţa de miercuri a Consiliului General al municipiului Bucureşti, la propunerea primarului Ciprian Ciucu, fiind astfel făcut „un pas important” pentru semaforizarea inteligentă din Capitală.

Primăria Capitalei informează că prima etapă a proiectului presupune modernizarea a 92 de intersecţii şi treceri de pietoni.

„Vom monta 305 camere şi 1.500 de senzori, plus toată tehnologia necesară pentru buna funcţionare a sistemului. Perioada de implementare este de 14 luni, inlusiv montarea şi punerea în funcţiune”, precizează sursa citată.

Potrivit autorităţilor Capitalei, a doua etapă vizează amenajarea centrului de comandă, care se va afla la parterul clădirii unde funcţionează Centrului Integrat Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti şi pentru realizarea căruia vor fi necesare opt luni.

După finalizarea primelor două faze vor fi modernizate încă 185 de intersecţii şi treceri de pietoni, iar apoi va urma modernizarea ultimelor 270 de intersecţii şi treceri de pietoni.

„Semaforizarea inteligentă înseamnă că intersecţiile vor fi dotate cu senzori magnetometrici în asfalt, dar şi pe stâlpi, camere video dotate cu funcţii moderne şi programe de inteligenţă artificială, automate de dirijare a circulaţiei, iar pentru pietoni, butoane şi dispozitive acustice. Va fi un sistem complex de AI care sincronizează semafoarele, ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de maşini şi ia singur decizii, în funcţie de valorile de trafic”, precizează sursa citată.

Acest sistem inteligent „va şti să prioritizeze transportul în comun, pentru ca autobuzele şi troleibuzele să ajungă în staţii conform programului”.

„Va ajuta la fluidizarea traficului rutier general, va reduce poluarea din oraş şi va îmbunătăţi transportul în comun”, mai arată sursa citată.

